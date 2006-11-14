اصلاح قانون کار در دستور کار دولت نیست / قصد داریم تا راه اندازی 60 هزار سانتریفیوژ پیش برویم

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی نژاد رئیس جمهور در چهارمین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه در آغاز صحبت هایتان گفتید خبر مهمی را اعلام خواهید کرد اظهار داشت: به تعبیر دیپلماتیک نفوذ سیاسی ایران همه عالم را گرفته است و به لحاظ حمایت افکار عمومی دنیا، ایران قدرتمند ترین کشوردنیاست.

وی ادامه داد: در مقایسه ای مشخص می شود که ملت ایران به نقطه امید تبدیل شده و این حرکت آغاز شده است و ملت های جهان این موضوع را باور کرده اند. رئیس جمهور تصریح کرد اکنون روابط خوبی با اکثر کشورهای جهان داریم و حجم ارتباطات به سرعت بالا می رود و این موضوع به دلیل اعتماد کردن به ملت ایران است.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری قرآنی مبنی بر اینکه با توجه به برخی رخدادها که اخیرا شاهد آن بودیم حفظ حریم خصوصی افراد از مهمترین مباحث است لذا برای مهار حرمت شکنی های اخیر چه قدم هایی برای فرهنگ سازی قرآنی برداشته اید گفت: برنامه های دولت برای ترویج ادبیات قرآنی بسیار گسترده است و در حوزه قرآن نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده و در وزارت ارشاد قرار است معاونتی در این خصوص تاسیس شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار جام جم مبنی بر اینکه شما تاکنون دوبار به نیویورک سفر کرده اید و در حقیقت می توان گفت یکی از سفرهای استانی شما به نیویورک بوده است و یقینا با مسائل ومشکلات ایرانیان مقیم آمریکا نیز آشنا شده اید لذا تا چه اندازه دولت شما در رفع مشکلات آنان موفق بوده است و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور دراین راستا چه اقداماتی را انجام داده است، تصریح کرد: درباره ایرانیان مکررا" گفته ام هر کجای دنیا که زندگی کنند عزیز هستند و تاکنون دو جلسه با ایرانیان مقیم آمریکا داشته ام و در طول جلسات درخواست ایرانیان مقیم آمریکا کمک به داخل کشور بوده است و ما هم خواهش کردیم اگر آنان در آمریکا زندگی می کنند فرهنگ ایرانی خود را حفظ کنند و واقعا ایرانی زندگی کنند و قرار شد تشکلی را هم تشکیل دهند.

وی ادامه داد: از دولت آمریکا خواستیم تا خط مستقیم هوایی برقرار شود ولی هنوز پاسخی نداده اند، شاید هم به این دلیل باشد که آنان از مراودات مستمر می ترسند. احمدی نژاد درعین حال تصریح کرد: ما مردم دنیا را دوست داریم و از تماس فرهنگی با دنیا نمی ترسیم، ولی به نظر می رسد آن طرف یک وحشتی از ارتباط با ملتها دارد.

رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که فکر نمی کنید ملاقات ظریف با جیمز بیکر بابی برای مذاکرات باشد و مذاکرات ایران با آمریکا برقرار خواهد شد یا خیر اظهار داشت: ما در روابط خارجی مان اصل را بر گفتگو و رابطه گذاشته ایم و همیشه تاکید کرده ایم که فقط با رژیم اشغالگر قدرس مذاکره نمی کنیم به دلیل اینکه نامشروع و غاصب است و چنانچه آمریکا رفتارش را اصلاح کند اصل ما بر رابطه و دوستی با همه ملتها ودولتهاست در حالیکه آنها خود را صاحب دنیا می دانند و می خواهند در تمامی امور دخالت کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما تحت یک سری شرایط با همه از جمله آمریکا گفتگو می کنیم اما حداقل شرایط مان این است که از حقوقمان دفاع می کنیم و سرسوزنی عقب نشینی نخواهیم کرد و بهتر است آمریکایی ها نیز سر جای خود بنشینند.

احمدی نژاد تصریح کرد: چرا دولتمردان آمریکایی فکر می کنند باید در همه جای دنیا دخالت کنند و آتش و خونریزی و چپاول به راه بیاندازند، ای کاش گوشه ای از این چپاول به جیب مردم آمریکا ریخته می شد در حالیکه یک تعداد گروههایی پیدا شده اند که می خواهند در همه امور دخالت کنند و ما فکر می کنیم اکنون فرصتی برای آمریکا بوجود آمده تا رفتارش را اصلاح کند.

خبرنگار العالم از رئیس جمهور سئوال کرد دیشب وزیر خارجه انگلیس خبر از مذاکرات ایران وانگلیس درمورد مسئله هسته ای و مسئله عراق داده بود محور مذاکرات چه بود؟

وی پاسخ داد: ما با انگلیس رابطه داریم و دائما گفتگو می کنیم، هدف ما تولید سوخت هسته ای است و قصد داریم تا ساخت و راه اندازی 60 هزار سانتریفیوژ پیش برویم.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در مورد لایحه خدمات کشوری گفت: این لایحه هم در دستور کار مجلس و هم در دستور کار دولت قرار دارد.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار یک روزنامه اقتصادی درخصوص وعده واگذاری سهام شرکتها از طریق بورس در پاییز امسال و این سئوال که اگر 500 میلیون تومان سرمایه داشتید در کجا سرمایه گذاری می کردید گفت: حتما قبلش روزنامه شما را می خواندم تا بدانم کجا باید سرمایه گذاری کنم!

وی در مورد پرونده های حقوقی ایران در دیوان لاهه ضمن تاکید بر پیگیری آنها اظهار داشت: ما معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری را فعال کرده ایم و من همین جا از آنان می خواهم در جریان این پرونده ها به مردم اطلاع رسانی کنند.

خبرنگار "مهر" از رئیس جمهور درباره سخنان اخیر دکتر لاریجانی مبنی بر اینکه غنی سازی نقطه کلیدی ما نیست و اگر حقوق ما را به رسمیت بشناسند حاضریم دراین مورد مذاکره کنیم، سئوال کرد که احمدی نژاد پاسخ داد: ما از این مراحل گذشته ایم، عقب گرد نکنید منظور آقای لاریجانی این چیزی که شما می گویید، نبوده است.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی در مورد علل کاهش بودجه پژوهشی کشور گفت: من خودم دانشگاهی هستم پژوهشگر هستم، ما آمده ایم تمام اموری را که بنام پژوهش بودجه می گرفتند اما خرج چیزهای دیگر می شد ، از پژوهش تفکیک کنیم؛ به ظاهر کاهش است اما درحقیقت افزایش است. قصد داریم میزان بودجه پژوهشی را به 3 درصد برسانیم در متمم بودجه هم پیش بینی شده است.

خبرنگاری از رئیس جمهور سئوال کرد در صورتیکه مذاکرات 1+5 به نتیجه برسد و ایران تحریم شود آیا دولت برنامه ویژه ای برای تحریم دارد وتکلیف سرمایه گذاری خارجی چه می شود، رئیس جمهور گفت: هنوز هیچ چیز تصویب نشده اینکه بعضی می خواهند خودشان را از معامله با ایران محروم کنند مربوط به خودشان است خیلی از همین خارجی ها هم به ما می گویند ما کاری به مسائل سیاسی نداریم و می خواهیم سرمایه گذاری کنیم.

احمدی نژاد درمورد عملکرد اقتصادی دولت اظهار داشت: جهت سرمایه گذاری مردم به سمت سرمایه گذاری است و این قابل انکار نیست. ما 60 درصد افزایش سرمایه گذاری در بورس داشته ایم. وی درپاسخ به سئوالی درمورد عدم تعامل دولت با رسانه ها گفت: همه مطبوعات از دولت کاغذ می گیرند. احمدی نژاد در مورد محرومیت برخی دانشجویان نیز گفت: من خودم برآمده از من مردم هستم و این مسئله را پیگیری می کنم.

احمدی نژاد افزود: پول دادن دولت به تشکل های دولتی نفی هدف آن تشکل هاست. دولت از متن مردم است و دولت در حد توان به همه کمک هایی را انجام می دهد.

رئیس جمهور درخصوص شایعاتی مبنی بر اصلاح قانون کار اظهار داشت: اصلاح قانون کار در دستور کار دولت نیست، اما همیشه بحث اصلاح قانون کار در مجلس و دولت مطرح بوده است. این قانونی است که 20 سال پیش نوشته شده و ممکن است اشکالاتی داشته باشد.

دکتر احمدی نژاد در پایان انتهای کنفرانس خبری در جمع خبرنگارانی که برای پرسیدن سئوالات خود گرد او جمع شده بودند و به عدم فرصت برای پاسخ گویی به سئوالات خود اعتراض داشتند، گفت: چرا موضوع تعطیلات عید فطر را نپرسیدید.

وی در ادامه توضیح داد: قبلا همیشه سابقه داشته که بین تعطیلین تعطیل می شد، یک بار به بهانه برف تهران 4 روز تعطیل شد و یک بار هم به بهانه یک نشست جهانی 7 روز.

رئیس جمهور افزود: عید فطر همه جای دنیا 3 روز تعطیل است ما در کشور دو روز و در تهران یک روز را تعطیل کردیم. در حالیکه در بین التعطیلین معمولا کاری انجام نمی شود و ضمنا عید فطر نیز جزو اعیاد الهی است.

وی دیر اعلام شدن تعطیلات عید فطر را اشکال کوچک کار خواند اما درعین حال گفت : اگر زودتر اعلام می کردیم همین مخالفان اجازه نمی دادند مردم دو روز استراحت کنند.

احمدی نژاد همچنین در جمع خبرنگاران با انتقاد از رسانه ای که اعلام کرده بود تعطیلی عید فطر 80 میلیارد دلار خسارت داده است گفت: ما می گوئیم این تعطیلی به نفع دولت بوده است و اثبات هم می کنیم.

رئیس جمهور همچنین به طولانی بودن تعطیلات عید نوروز اشاره کرد و در خصوص مشکلات پیش آمده در بعضی از دستگاهها از جمله براثر تعطیلی ناگهانی گفت: بانکها باید بفهمند و ببینند برای حرکتهای سریع چقدر آمادگی دارند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از اختلافات شهرداری و دولت و مباحث پیش آمده در خصوص بودجه قطار هوایی و مترو تهران پرسید، اظهار داشت: قطار هوایی برای تهران لازم است. ما می خواهیم به جای اینکه سه برابر خرج کنیم که قطار را زیرزمین راه بیندازیم قطار هوایی را با نصب هزینه و به طور شفاف احداث کنیم.

احمدی نژاد درپاسخ به خبرنگاری که این موضوع را به اختلافات میان رئیس جمهور و شهردار تهران مربوط دانست، گفت: این موضوع را درعرصه سیاسی نیندازید.

وی همچنین از روزنامه هایی که خبر استفاده دولت از ماشین زرهی را منتقل کرده اند انتقاد کرد و افزود: اگر کسی بخواهد سوار این ماشین زرهی 400 میلیونی شود قاعدتا آن یک نفر باید من باشم که نیستم.

احمدی نژاد همچنین درخصوص استفاده از هواپیمای تشریفاتی توسط دولت توضیح داد: این هواپیما در دولتهای قبل خریداری شده بود و چون نتوانسته اند آن را بفروشند یا اجازه دهیم گذاشته ایم تا برخی مهمان ها از آن استفاده کنند.

وی اعلام کرد: صرفا یکبار آن هم به دلیل ضرورت سفری ناگهانی برای مذاکره با یک کشور خارجی یکی از مسئولانی که رابطه مستقیم با دولت ندارد از این هواپیما استفاده کرده است.

رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاری که پرسید ایا در آینده ای نزدیک تغییراتی در کابینه خواهیم داشت با خنده گفت: کابینت؟