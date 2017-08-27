تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان برتری سفیدپوستان برای برکناری ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، شهر شارلوتسویل در ایالت ویرجینیا نقطه آغاز تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان برتری سفیدپوستان برای برکناری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از این سمت خواهد بود.

قرار است تظاهرات کنندگان بعد از ۱۰ روز به واشنگتن برسند.

سازمان دهندگان می گویند بعد از این فعالیت که راهپیمایی برای مقابله با برتری سفیدپوستان نامگذاری شده است، تظاهرات مسالمت آمیز اشغال واشنگتن نیز به صورت روزانه برگزار می شود.

در تارنمای سازمان دهندگان این راهپیمایی آمده است: زمان مقابله با برتری طلبی سفیدپوستان در دولت و تاریخ ما فرا رسیده است. ما می خواهیم رئیس جمهور ترامپ به دلیل همراهی این ایدئولوژی برکنار شود و خواهان دستور کاری هستیم که ضربه وارد شده بر کشور و مردم جبران شود.

در ادامه آمده است: این یک نافرمانی مدنی است.

چندی پیش خشونت ها در شارلوتسویل آغاز شد. در جریان تظاهراتی که علیه نژادپرستی برگزار شد فردی که ظاهرا با ملی گرایان سفیدپوست ارتباط داشت با خودرو به میان معترضان رفت. در این حمله یک زن ۳۲ ساله کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.

هنگامی که ترامپ گفت «طرف های زیادی» در این خشونت دست داشتند، تنش ها شدت گرفت.