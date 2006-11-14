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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۳۰

در گزارش کار گروه زن و کودک مورد تاکید قرار گرفت:

اتخاذ قوانین لازم برای حفظ بهداشت کودکان و درمان

نماینده پاکستان گزارشگر کارگروه زن و کودک از تاکید اعضای شرکت کننده در اجلاس بر تصویب قوانینی در خصوص جلوگیری از نقض حقوق زنان و اتخاذ قوانین لازم برای حفظ بهداشت کودکان و درمان آنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نماینده مجلس پاکستان در سومین روز کاری هفتمین نشست مجمع عمومی انجمن اجلاس مجالس آسیایی برای صلح با بیان اینکه ریاست کار گروه زن و کودک کشور پاکستان بود، اظهار داشت: روز گذشته در فضایی کاملا صمیمانه و سرشار از تفاهم مباحثی را در جلسه کارگروه زن و کودک مطرح کردیم. وی افزود: تمام اعضا در این مباحث شرکت داشتند و در موضوعات مورد بحث شرکت کردند و در مورد وضعیت زنان و جوانان درکشور خود گزارش ارائه دادند.

وی با اشاره به تصویب قطعنامه در این کار گروه تصریح کرد: این قطعنامه چالش هایی را مطرح کرده است که کشورهای ما با آن مواجه هستند. آنها همچنین یکسری پیشنهادات و توصیه ها در مورد بهبود وضعیت زنان و کودکان را به تصویب رساندند.

رئیس کار گروه زن و کودک در تشریح بندهای مصوب در قطعنامه مذکور تاکید بر اهمیت واحد خانواده در حفظ ثبات اجتماعی و لزوم ایجاد نقش متوازن برای زنان در جامعه و خانواده و اهمیت نقش زنان در توسعه کشورهایشان، ابراز نگرانی شدید در خصوص نقض حقوق زنان، یادآوری نقش اصولی دین در تدوین قوانین مربوط به زنان و کاهش هنجارهای اجتماعی، جلوگیری از گسترش بیماری های مسری از جمله ایدز، لزوم رعایت حقوق زنان، اقدام لازم کشورهای عضو در اتخاذ تصمیماتی برای لزوم عدالت اجتماعی و کرامت زن و جلوگیری از سوءاستفاده از زنان و جرم دانستن قاچاق زنان، حمایت زنان و دختران در منازعات نظامی و کمک به آنها در چنین وضعیتی و تاکید بر پیشنهاد ایران در خصوص رایزنی بین کشورها با هدف تدوین منشور حقوق و مسئولیت های مربوط به زنان را از موارد مورد تاکید در قطعنامه خواند.

همچنین تاکید بر ایجاد فضای مناسب برای کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای آنان، نحوه چگونگی دستیابی به این اهداف، حفظ توانمندی های های جوانان و کودکان و ارتقاء مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی به خصوص در چارچوب جوامع مدنی، تاکید بر تاثیرات منفی از مواد مخدر در زندگی کودکان و نوجوانان و تدوین برنامه هایی که به روابط جنسی و حفظ خانواده و پیشگیری از بیماری های مسری مثل ایدز، جلوگیری از تجاوز ظلم به کودکان، اتخاذ قوانین لازم برای حفظ بهداشت کودکان و درمان آنها برنامه هایی برای رشد فکری و جسمی کودکان برنامه های ورزشی از دیگر موارد تاکید شده در قطعنامه کار گروه زن و کودک بود.

کد مطلب 407038

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