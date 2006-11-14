به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نماینده مجلس پاکستان در سومین روز کاری هفتمین نشست مجمع عمومی انجمن اجلاس مجالس آسیایی برای صلح با بیان اینکه ریاست کار گروه زن و کودک کشور پاکستان بود، اظهار داشت: روز گذشته در فضایی کاملا صمیمانه و سرشار از تفاهم مباحثی را در جلسه کارگروه زن و کودک مطرح کردیم. وی افزود: تمام اعضا در این مباحث شرکت داشتند و در موضوعات مورد بحث شرکت کردند و در مورد وضعیت زنان و جوانان درکشور خود گزارش ارائه دادند.

وی با اشاره به تصویب قطعنامه در این کار گروه تصریح کرد: این قطعنامه چالش هایی را مطرح کرده است که کشورهای ما با آن مواجه هستند. آنها همچنین یکسری پیشنهادات و توصیه ها در مورد بهبود وضعیت زنان و کودکان را به تصویب رساندند.

رئیس کار گروه زن و کودک در تشریح بندهای مصوب در قطعنامه مذکور تاکید بر اهمیت واحد خانواده در حفظ ثبات اجتماعی و لزوم ایجاد نقش متوازن برای زنان در جامعه و خانواده و اهمیت نقش زنان در توسعه کشورهایشان، ابراز نگرانی شدید در خصوص نقض حقوق زنان، یادآوری نقش اصولی دین در تدوین قوانین مربوط به زنان و کاهش هنجارهای اجتماعی، جلوگیری از گسترش بیماری های مسری از جمله ایدز، لزوم رعایت حقوق زنان، اقدام لازم کشورهای عضو در اتخاذ تصمیماتی برای لزوم عدالت اجتماعی و کرامت زن و جلوگیری از سوءاستفاده از زنان و جرم دانستن قاچاق زنان، حمایت زنان و دختران در منازعات نظامی و کمک به آنها در چنین وضعیتی و تاکید بر پیشنهاد ایران در خصوص رایزنی بین کشورها با هدف تدوین منشور حقوق و مسئولیت های مربوط به زنان را از موارد مورد تاکید در قطعنامه خواند.

همچنین تاکید بر ایجاد فضای مناسب برای کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای آنان، نحوه چگونگی دستیابی به این اهداف، حفظ توانمندی های های جوانان و کودکان و ارتقاء مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی به خصوص در چارچوب جوامع مدنی، تاکید بر تاثیرات منفی از مواد مخدر در زندگی کودکان و نوجوانان و تدوین برنامه هایی که به روابط جنسی و حفظ خانواده و پیشگیری از بیماری های مسری مثل ایدز، جلوگیری از تجاوز ظلم به کودکان، اتخاذ قوانین لازم برای حفظ بهداشت کودکان و درمان آنها برنامه هایی برای رشد فکری و جسمی کودکان برنامه های ورزشی از دیگر موارد تاکید شده در قطعنامه کار گروه زن و کودک بود.