محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حضور استاندار سمنان در بسطام در راستای افتتاح پروزه های هفته دولت با بیان اینکه یک واحد دامداری ۳۸۰راسی گاو در قلعه نو خرقان با ۱۶میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسید، ابراز داشت: در این واحد سالانه ۷۰ تن گوشت و شیر تولید می شود کهبا افتتاح آن برای ۱۸ نفر اشتغال زایی شد.

وی با اینکه از مجموع ۲۵ پروژه حوزه کشاورزی شاهرود هشت پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۵۴میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید، ابراز داشت: پروژه های اقتصادی این حوزه بیشتر در بخش دام و پرورش گاو، بره پرواری و بز شیری و توسعه باغات را شامل می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین گفت: دو طرح حوزه کشاورزی با مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال مربوط به بخش مرکزی، سه طرح با مبلغ ۲۱ میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال مربوط به بخش بیارجمند و سه طرح با مبلغ ۲۸ میلیون ریال مربوط به بخش بسطام را شامل می‌شود.

قاسمی بابیان اینکهبهره‌برداری از ۱۷ پروژه عمرانی از جمله طرح هایی است که طی هفته دولت افتتاح خواهد شد، ابراز داشت: این پروژه‌ها در حوزه آب‌وخاک بوده و بااعتباری معادل ۱۶میلیارد و ۶۰۱میلیون ریال افتتاح می‌شود.

وی افزود: از مجموع پروژه‌های عمرانی شاهرود هفت طرح مربوط به بخش مرکزی بااعتباری معادل ۹ میلیارد و ۸۲۲میلیون ریال، سه طرح مربوط به بیارجمند بااعتبار معادل یک میلیارد و ۱۷۹میلیون ریال و هفت طرح نیز مربوط به بسطام بااعتباری معادل پنج میلیارد و ۵۴۰میلیون ریال خواهد بود.