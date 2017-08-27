به گزارش خبرگزاری مهر، گالری ایوان این روزها میزبان نخستین نمایشگاه آثار اکبر نعمتی هنرمند هفتاد ساله‌ ای است که سه مجموعه متفاوت از آثار خود را که در طول هشت سال گذشته به وجود آمده، به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه در حالی افتتاح شد که امید نعمتی فرزند اکبر نعمتی به همراه گروه «پالت» در این نمایشگاه حاضر شد و به اجرای تعدادی از قطعات مطرح این گروه پرداخت.

در طبقات مختلف گالری آثار متنوعی از نعمتی به نمایش گذاشته شده است که هر کدام با ابزار و رویکردی متفاوت به وجود آمده‌ اند. تابلوهایی که به دیوار نصب شده‌ اند، مناظری کویری هستند که با سوزاندن ورقه‌ های چوبی به وجود آمده‌ اند. مجسمه‌ هایی که با مواد دور ریختنی ساخته شده‌ اند بخش دیگری از آثار این مجموعه است. سومین دسته به آثاری اختصاص دارد که با میخ به وجود آمده‌ اند و ترکیب بندی‌ های گوناگونی را ایجاد کرده‌ اند.

اکبر نعمتی در مورد آثار این نمایشگاه گفت: مجموعه «خانه‌ های سوخته کویر» حاصل رفاقت آتش و چوب است. این تابلو ها بدون هیچ رنگ و ماده اضافی، تنها با سوزاندن و حرارت دادن چوب ایجاد شده است. مجموعه «میخ‌ ها» نیز شامل چند بخش می‌ شود. در تعدادی از آثار با چیدمان میخ‌ های معمولی در کنار یکدیگر، ترکیب‌ بندی خاصی به وجود آورده‌ ام اما تعدادی دیگر از آثار این مجموعه با میخ‌ هایی به وجود آمده است که امروزه دیگر مورد استفاده قرار نمی‌ گیرند و برای تهیه آنها به روستاهای مختلف سفر کردم.

نعمتی ادامه داد: نمی‌دانم ایده ساخت این آثار چه زمانی شکل گرفت. پنجاه سال است که در حال فکر کردن هستم و از میان این افکار، بعضی از آنها به نتیجه می‌ رسند و شکل پیدا می‌ کنند. این سه مجموعه را در کنار یکدیگر پیش بردم و در زمان‌ های مختلف بر اساس حالی که داشتم روی آنها کار می‌ کردم.

او با اشاره به سوابق هنری خود بیان کرد: از سال ۴۵ نقاشی را آغاز کردم و از سال ۵۰ به صورت حرفه‌ ای در زمینه گرافیک و چاپ مشغول به کار شدم. تحصیلات آکادمیک در این زمینه نداشتم و همیشه معتقد بودم هنر را باید در جریان زندگی جستجو کرد. مدت کوتاهی با مرتضی ممیز همکاری کردم و چیزهای بسیاری یاد گرفتم. بعد از انقلاب هم وارد دانشگاه شدم تا گرافیک را اصولی‌ تر بیاموزم.

گالری ایوان تمامی فروش کاتالوگ و سود حاصل از فروش آثار این نمایشگاه را به یک خیریه معتبر اهدا می‌ کند. گالری ایوان در نمایشگاه‌ های قبلی سهم خود از فروش آثار هنری را به خیریه‌ های محک، ماموت، نیکان، کمک، دهش‌ پور، انجمن حمایت از کودکان کار، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و بنیاد کودک اهدا کرده بود. نمایشگاه آثار اکبر نعمتی تا ١۰ شهریورماه ۱۳۹۶ در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن‌بست حمید، شماره ۱ برقرار است.