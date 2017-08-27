تبیین اندیشه های شهیدان رجایی و باهنر در مراکز کانون پرورش فکری

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده یکشنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه‌ها با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با شخصیت و مبارزات شهیدان رجایی و باهنر در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه معرفی شخصیت، قصه‌گویی، نشریه‌نگاری و وبلاگ‌نویسی از جمله این برنامه‌هاست، افزود: همچنین تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی از محورهای مهم این فعالیت‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه هفته دولت فرصت بسیار مناسبی برای شناساندن اقدامات و خدمات ارائه شده به مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان می باشد، گفت: کودکان و نوجوانان شرکت کننده در برنامه‌های بزرگداشت هفته دولت همچنین با حضور در کارگاه‌های هنری و ادبی مراکز کانون فعالیت‌های متنوعی را اجرا می‌کنند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به شخصیت شهیدان رجایی و باهنر در نحوه خدمت به محرومان جامعه آنان را الگوی مدیران در جامعه اسلامی معرفی کرد و تلاش برای ایجاد روحیه نشاط در میان کودکان و نوجوانان را یکی از اهداف مهم کانون برشمرد.