  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی خبر داد:

تبیین اندیشه های شهیدان رجایی و باهنر در مراکز کانون پرورش فکری

تبیین اندیشه های شهیدان رجایی و باهنر در مراکز کانون پرورش فکری

تبریز - مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی گفت: مراکز کانون استان در هفته دولت، برنامه‌های متنوعی را با هدف تبیین اندیشه های شهیدان رجایی و باهنر برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده یکشنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه‌ها با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با شخصیت و مبارزات شهیدان رجایی و باهنر در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه معرفی شخصیت، قصه‌گویی، نشریه‌نگاری و وبلاگ‌نویسی از جمله این برنامه‌هاست، افزود: همچنین تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی از محورهای مهم این فعالیت‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه هفته دولت فرصت بسیار مناسبی برای شناساندن اقدامات و خدمات ارائه شده به مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان می باشد، گفت: کودکان و نوجوانان شرکت کننده در برنامه‌های بزرگداشت هفته دولت همچنین با حضور در کارگاه‌های هنری و ادبی مراکز کانون فعالیت‌های متنوعی را اجرا می‌کنند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به شخصیت شهیدان رجایی و باهنر در نحوه خدمت به محرومان جامعه آنان را الگوی مدیران در جامعه اسلامی معرفی کرد و تلاش برای ایجاد روحیه نشاط در میان کودکان و نوجوانان را یکی از اهداف مهم کانون برشمرد.

کد مطلب 4070398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها