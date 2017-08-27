مهلت ثبت نام در دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت‌نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی (مهرماه ۹۶) تا امروز یکشنبه ۵ شهریور بود که این مهلت تمدید شد.

وی افزود: به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که علاقمند به ثبت نام در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند و تاکنون برای ثبت نام در این پذیرش اقدام نکرده اند، مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۱ شهریورماه تمدید شد.

توکلی خاطرنشان کرد: به داوطلبانی که ثبت نام نکرده اند و داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند، توصیه می شود برای ثبت نام و یا ویرایش فرم ثبت نام خود تا تاریخ ۱۱ شهریورماه اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش ظرفیت پذیرش در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را بیش از ۱۸۱ هزار نفر اعلام کرد و گفت: ۱۸۱ هزار و ۷۲۵ نفر در این دوره های پذیرش می شوند.

توکلی یادآور شد: تا امروز پنجم شهریورماه تعداد ۳۷ هزار و ۷۵۴ داوطلب در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی (مهرماه ۹۶) ثبت نام کرده اند.

وی افزود: پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی و سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی - کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.