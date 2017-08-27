۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

گازرسانی به ۳ روستای ملکشاهی آغاز شد

ایلام-در چهارمین روز هفته دولت عملیات گازرسانی به سه روستای شهرستان ملکشاهی به بهره بردرای رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این روستاها شامل کلک نقی، کلک سراب و اما بوده و شش میلیارد ریال برای این پروزه ها هزینه شده است.

همچنین کلنگ زنی گاز رسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکشاهی با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال و روستاهای گل گل علیا، سفلی و بوستانه با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال به زمین زده شد.

بهره برداری از  ۲ مدرسه در روستای گل گل سفلی با اعتبار ۲۹۰ میلیون تومان ، روکش آسفالت شهر دلگشا به روستای باولک به طول ۳،۵ کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان ، روشنایی معابر بلوار خروجی شهر با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان ، پارک شهر مهر با اعتبار ۳ میلیادر تومان از دیگر طرح های افتتاحی در شهرستان ملکشاهی بودند.

