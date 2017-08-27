اولویت واگذاری مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، ابراهیم بازیان در سفر به استان کرمانشاه به تشریح اقدامات و اولویت های این نهاد در زمینه تامین مسکن مددجویان پرداخت و گفت: مسئله مسکن نیازمندان همواره مورد توجه مسئولان این نهاد بوده است.

وی تاکید کرد: توجه به مسکن محرومان از سال ۹۳ به بعد با جدیت پیگیری شد و اکنون نیز برنامه‌های این حوزه به صورت جهادی دنبال می‌شود.

بازیان با تاکید بر اینکه بودجه مسکن در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ بیش از هفت برابر افزایش یافت افزود: بودجه مسکن در سال ۹۳ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۶ با توجه به اهمیت تامین مسکن مددجویان به ۷۳۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی با یادآوری اینکه در سال ۹۳ حدود ۱۵۰ هزار خانوار تحت حمایت فاقد مسکن بودند، گفت: با فعالیت جهادی و مستمر در این حوزه خانوارهای فاقد واحد مسکونی به ۱۰۰ هزار خانوار کاهش یافت که امیدواریم این تعداد خانوار نیز تا سه سال آینده در منازل مسکونی خود اسکان داده شوند.

مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد ادامه داد: امسال ساخت، خریداری، تعمیر و مقاوم‌سازی ۷۵ هزار منزل مسکونی در کشور برای مددجویان در دست اجرا بوده که ۳۰ هزار مورد از این خدمات عمرانی مربوط به ساخت منازل شهریو روستایی است.

بازیان با اشاره به اینکه ۸۰ درصد خانوارهای تحت حمایت این نهاد یک یا دو نفره هستند تاکید کرد: اولویت کمیته امداد در تامین مسکن مددجویان با خانوارهای عائله‌مند و پرجمعیت است.

مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با یادآوری اینکه یکی از شاخص های توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت در کنار افزایش درآمد، کاهش هزینه های رایج و روزمره آنهاست، گفت: مسکن حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۰ درصد از هزینه های جاری خانوارهای محروم و نیازمند را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه اگر هزینه تامین مسکن نیازمندان از دوش مددجویان برداشته شود فرایند توانمندسازی و خودکفایی آنان سرعت خواهد گرفت افزود: در واقع مسکن مکمل اشتغال برای توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد است

بازیان با اشاره به اینکه شعار سال جاری حوزه مسکن در امداد" ساماندهی خدمات مسکن مددجویی با نگاه انقلابی، جهادی و کار کیفی و پرحجم" است یادآور شد: تامین مسکن نیازمندان نگاه فرا امدادی می طلبد. تامین مسکن خانوارهای محروم فقط بر عهده کمیته امداد نیست و دولت و سایر دستگاه های اجرایی نیز در این حوزه مسئول هستند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم این نهاد در حوزه مسکن امضائ تفاهم نامه های کمیته امداد با استانداران است افزود: کمیته امداد در صورت اعطای زمین از سوی استانداران و مسئولان هر استان، ساخت مسکن برای نیازمندان را برعهده می‌گیرد.

مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادهمچنین با اشاره به اینکه ساخت برخی از منازل روستایی و شهری در کشور برای خانوارهای تحت حمایت به دلیل مشکلات مالی نیمه تمام مانده است، تاکید کرد: مسئولان تامین مسکن مددجویان در کمیته امداد باید هرچه سریعتر موانع پیش روی ساخت این واحدها را برطرف کنند.

وی با اعلام اینکه این نهاد به منظور تامین مسکن نیازمندان طرح جامع مشارکت را تهیه و تدوین کرده است گفت: در این طرح کمیته امدادعلاوه بر اینکه سعی می‌کند خیران و مسئولان را به سوی تامین مکسن مددجویان هدایت کند از مشارکت مددجویان نیز به عنوان یک اصل بهره می‌گیرد.

مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد ادامه داد:هم اکنون کار ساخت سه هزار و ۵۰۰ واحد منزل مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان کرمانشاه در برنامه های این نهاد قرار دارد که در صورت همکاری و تامین زمین از سوی استانداری، شهرداری و مسئولان سایر دستگاه های اجرایی استان، ساخت این واحدها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

بازیان با اشاره به ساخت۵۰ منزل مسکونی از سوی کمیته امداد در نفت شهر استان کرمانشاه و با یادآوری اینکه این شهرمرزی به علت تجاوز دشمن در جنگ تحمیلی خالی از سکنه است، گفت: با توجه به ظرفیت خوب نفت شهر در صورت صلاحدید استان کمیته امداد می تواند این منازل را با هدف اسکان مجدد مردم بومی به آنان واگذار کند.