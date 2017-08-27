پاسخگویی به دغدغه تربیت دینی فرزندان در مدارس صدرا

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهرامسری در مراسم افتتاحیه دبیرستان صدرای نورآباد گفت: با درنظر گرفتن نیاز امروز جامعه، دبیرستان‌های علوم و معارف صدرا تأمین کننده نیازهای عقیدتی و اخلاقی دانش‌آموزان هستند.

وی تربیت نیروهای مستعد و توانمند فرهنگی و دینی برای آینده ایران اسلامی را از اهداف مهم فعالیت مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در استان‌های مختلف کشور برشمرد.

رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا با بیان اینکه دغدغه تربیت دینی فرزندان توسط خانواده‌ها با تحصیل در مدارس صدرا پاسخ داده می‌شود، افزود: خانواده‌هایی که بیشتر تمایل دارند فرزندان خود را با علوم و معارف اسلامی آشنا کنند و در واقع از یک تربیت دینی و معنوی برخوردار باشند، می‌توانند فرزندان خود را در این مدارس ثبت‌نام کنند.

بهرامسری با تاکید بر ضرورت تجهیز مدارس صدرا در کشور گفت: باید با تجهیز این مدارس به تکنولوژی‌های روز آموزشی زمینه را برای علاقمندی و جذب نوجوانان برای تحصیل در این مدارس را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرستان نور آباد با مساحتی بالغ بر ۲ هزار متر مربع و ۵۴۰ متر مربع زیربنا با ۳ سال تلاش و پی‌گیری مستمر افتتاح و به بهره برداری رسید.