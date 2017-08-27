جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی شهرستان اردل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی شهرستان اردل عصر شنبه با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری عصر شنبه در آیین افتتاح این پروژه اظهار داشت: کلنگ زنی این پمپ سی ان جی در سال ۹۵ با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان انجام شده است.

وی با اشاره به امتیاز بهره برداری از این پروژه، عنوان کرد: مشکلات کمبود جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی در این منطقه با بهره برداری از این پروژه حل می شود.

وی تاکید کرد: توسعه زیر ساخت ها از جمله راه اندازی جایگاه های عرضه سوخت و مجتمع های بین راهی نقش مهمی در توسعه هر منطقه دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شهرستان اردل یکی از شهرستان های پر ظرفیت استان چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری به شمار می رود که این مهم باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی در ادامه افزود: وضعیت استان قبل به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی نامطلوب بود اما امروز وضعیت زیرساخت‌ها، ارائه خدمات مختلف آموزش، تجهیزات و امکانات درمان و بهداشت رشد چشمگیری داشته است.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد: تورم و تحریم‌ها با رویکرد دولت یازدهم کنترل و تا حدی کمرنگ شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: یکی از سیاست های دولت یازدهم هماهنگی مدیران و مسئولان به دور از نظرات سیاسی و سلیقه ای است که سبب رشد و توسعه در بخش‌های مختلف شده است.