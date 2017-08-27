به گزارش خبرنگار مهر، در کمتر از یک ماه از انتشار فراخوان «ششمین دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج» ۲۰۰ داستان از کشورهای آلمان، ترکیه، افغانستان و امارات متحده عربی در کنار ۲۷ استان کشور به این رویداد ادبی ارسال شده است.

مدیر اجرایی این دوسالانه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت ۲۰۰ اثر، گفت: تاکنون افزون بر داستان‌های نویسندگان ۲۷ استان کشور، داستان‌هایی از کشورهای آلمان، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه دریافت کرده‌ایم و انتظار می‌رود تا پایان مهلت فراخوان که ۳۱ شهریورماه است همچون سال‌های گذشته استقبال بسیار خوبی از این دوسالانه صورت بگیرد.

محمد بادپر با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به این دوسالانه ۳۱ شهریور ۹۶ تمدید نخواهد شد از انتشار اسامی ۲۰۰ داستان دریافت شده در سایت ادبی نارنج و کانال تلگرامی آن خبر داد و افزود: با توجه به سوابق ارسال آثار به جایزه‌های ادبی از همه‌ نویسندگانی که مایل به شرکت در «ششمین دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج» هستند، درخواست داریم ارسال آثار خود را به روزهای آخر موکول نکنند و حتما داستان‌ها و مشخصات کامل خود را در فایل ورد و به صورت جداگانه ارسال کنند.

ششمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج از دل «کارگاه داستان باران»، به وسیله انجمن اهل قلم شهرستان جهرم و با همیاری و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم و معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان جهرم برگزار می‌شود.

فراخوان ششمین دوسالانه‌ دوستان کوتاه نارنج اوایل مردادماه منتشر شده و هر نویسنده تا پایان شهریورماه ۹۶ می‌تواند ۲ داستان خود را ارسال کند.