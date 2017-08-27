کامیون حامل ۲۰۵ راس احشام درسیستان و بلوچستان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، احمد طاهری اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق احشام به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و خودرو را جهت بازرسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۰۵ رأس گوسفند قاچاق فاقد هرگونه مجوز دامپزشکی به ارزش یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال را کشف و یک قاچاقچی نیز در این رابطه دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با تاکید بر مقابله پلیس با ورود و جابجایی هرگونه کالای قاچاق خصوصا قاچاق دام به شهروندان توصیه کرد: به منظور پیشگیری از سرایت بیماری‌های دامی موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.