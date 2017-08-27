مرکز موسیقی حوزه هنری آلبوم «سنگ و سبو» را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سنگ و سبو» از تازه‌ترین تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری است که شامل هشت قطعه موسیقی از آثار بزرگانی چون همایون خرم، حبیب الله بدیعی، جواد لشگری و جهانبخش پازوکی با تنظیم تازه ای از بابک شهرکی و صدای مسعود کهریزی به اجرا در آمده و از طریق سامانه «ریتمو» در دسترس مخاطبان است.

این آلبوم از شش قطعه موسیقی ارکسترال با نام های «دیار بی قراران»، «آواز اصفهان»، «درد آشنایان-نهفته»، «بخوان ز نگاهم»، «نگاه خموش»، «غوغای هستی»، «آواز ابوعطا» و «شادی فردا» با ترانه‌های رهی معیری، سیمین بهبهانی، مهدخت مخبر، جهانبخش پازوکی، تورج نگهبان و دو قطعه آوازی از اشعار حافظ و هما میرافشار تشکیل شده است.

در این اثر سعید رودباری نوازنده تمبک، بابک شهرکی نوازنده ویولن و پیانو ، امیر حسین رضا نوازنده تار و مسعود کهریزی به عنوان خواننده حضور دارند.

خواننده «سنگ و سبو» درباره این آلبوم گفته است: «آلبوم «سنگ و سبو» تلفیق اصالت و سلیقه مردم است و در آن عاطفه و احساس بسیار پررنگ شده است. با توجه به آهنگسازی آثار، تنظیم بدیع و نوازندگان مطرح این آلبوم می توانیم بگوییم که در این آلبوم حاکمیت احساس در ملودی ناب و ترانه را، بر صداهای شلوغ و پرهیاهو شاهد هستیم.»