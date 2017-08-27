پروژه ایجاد تاسیسات تامین و آبرسانی شهر کانی دینار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آبفا کردستان امروز یکشنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: در این پروژه عملیات حفر چاه عمیق به عمق ۶۰ متر، احداث مخزن ذخیره بتنی یک هزار مترمکعبی و خط انتقال به قطر ۲۵۰ و ۱۶۰ میلیمتری انجام شده است.

محمد حسین محمدی جمعیت زیرپوشش این پروژه را ۱۲ هزارنفرخواند وعنوان کرد: طول خط این پروژه ۴ هزار و ۳۵۰ متر است و تامین اعتبار آن از محل تملک دارایی های سرمایه ای (طرح آبرسانی به شهر کانی دینار) انجام شده است.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از این پروژه که ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است، ظرفیت ذخیره، دبی و فشار آب در شهر کانی دینار افزایش می یابد.

وی در مراسم افتتاح پروژه خط انتقال و ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی شهر مریوان هم که با حضور استاندار کردستان انجام شد، گفت: در این پروژه عملیات احداث مخزن ذخیره بتنی ۵۰۰ مترمکعبی، اجرای خط انتقال به قطرهای ۲۵۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیمتر و به طول کلی ۱۲۰۰ متر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کرسدتان ادامه داد: احداث و تجهیز یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۳۵۰ لیتر برثانیه و احداث و تجهیز ساختمان تابلو برق سافت استارتر از دیگر فعالیتهایی است که در این پروژه انجام شده است.

محمدی بیان کرد: اعتبار لازم برای اجرای این پروژه از محل تملک دارایی های سرمایه ای و منابع داخلی شرکت تأمین شده است و میزان ارزش ریالی این پروژه در حال حاضر ۱۷ میلیارد ریال می باشد.

وی اظهارداشت: با بهره برداری از این پروژه، منافعی چون جلوگیری از هدررفت ۲۰ لیتر درثانیه آب، ارتقای ضریب اطمینان خطوط آبرسانی و افزایش انتقال آب از ۱۸۰ لیتر به ۳۵۰ لیتر در ثانیه محقق خواهد شد.