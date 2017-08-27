نمایشگاه کتاب تخصصی تربیت اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب تخصصی تربیت اسلامی به همت پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان با همکاری مدیریت امور پردیس های استان قم دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود.

در این نمایشگاه تخصصی کتاب بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب تخصصی در عرصه های فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، تربیت دینی، تربیت اسلامی، سیره تربیتی، تفسیر تربیتی، فقه تربیتی، اخلاق تربیتی، تاریخ اندیشه تربیتی مسلمانان و غیره گردآوری و همراه با ۳۰درصد تخفیف عرضه می شود.

نمایشگاه کتاب تخصصی تربیت اسلامی از شنبه ۱۱ شهریور تا پنج شنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۱۰تا۱۳ و ۱۶تا ۱۹ ادامه دارد.

این نمایشگاه تخصصی کتاب در محل قم، انتهای بلوار امین، بلوار غدیر، شهرک مهدیه، پردیس آیت الله طالقانی، دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود و بازدید و خرید برای عموم آزاد است.