آسیب های اجتماعی بازیچه کودکان کار در خیابان های بیرجند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از آسیب های اجتماعی بوده که طی سال های گذشته روند رو به رشدی در شهر بیرجند به خود گرفته و تاکنون نیز اقدامات مقابله ای با این معضل نه تنها نتیجه ای نداده است بلکه در مواردی شاهد نتیجه عکس نیز بوده ایم.

در این بین نبود متولی مشخص در این حوزه سبب شده که هر کدام از دستگاه های متولی کار را به دوش دیگری بیندازند و این معضل روز به روز چهره شهر را مخدوش تر کند.

همین این امر سبب شد که صبح یکشنبه دستگاه های متولی در این بخش جلسه سامان دهی کودکان کار و خیابانی را تشکیل دهند به امید اینکه بتوانند اقدام عملی برای مبارزه با این آسیب اجتماعی پیدا کنند.

شناسایی ۵۰ کودک کار در شهر بیرجند

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در ابتدای این جلسه با اشاره به روند رو به رشد کودکان خیابانی در بیرجند طی ماه های اخیر، اظهار داشت: تاکنون جلسات زیادی در این زمینه برگزار شده اما اقدام عملیاتی نداشته است.

علی عرب نژاد با تأکید بر اینکه خروجی این جلسه باید اقدام عملی در پی داشته باشد، بیان کرد: روز به روز بر پدیده کودکان خیابانی افزوده می شود این در حالی است که بهزیستی به تنهایی نمی تواند هیچ اقدامی برای مبارزه با این معضل انجام دهد.

وی از شناسایی ۵۰ کودک کار در شهر بیرجند در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۹ نفر افغانی و تنها یک نفر از آن ها ایرانی بود که مشکل او نیز برطرف شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه کودکانی که امروز نیز بر سر چهارراه ها شاهد حضور آن ها هستیم غیر از این کودکان نیستند، عنوان داشت: بهزیستی طبق قانون هیچ مرکزی برای نگهداری از این کودکان ندارد مگر اینکه این کودکان بی سرپرست باشند بنابراین نیاز است که دستگاه ها در این حوزه چاره ای جدی بیندیشند.

نتیجه معکوس اقدامات مقابله ای

عرب نژاد با بیان اینکه هیچ وظیفه ای در قبال کودکان افغانستانی برای سازمان بهزیستی تعریف نشده است، بیان داشت: این در حالی است که در بحث کودکان کار و خیابانی همه بهزیستی را مقصر می دانند.

وی با اشاره به اینکه در جلسات گذشته عده ای بر این اعتقاد بودند که این کودکان به دلیل نیاز مالی دست به این کار می زنند بنابراین باید مشکل آن ها به صورت ریشه ای حل شود، عنوان داشت: در همین راستا سال گذشته بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان ویژه کودکان افغان در نظر گرفته شد و با همکاری مددکار اجتماعی تلاش کردیم برخی از مشکلات مالی آن ها را حل کنیم.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اضافه کرد: اما این کار نتیجه معکوس داد و سبب شد عده ای از دیگر از خانواده های افغان به هوای دریافت این کمک ها کودکان خود را به دنبال کار بفرستند.

عرب نژاد با تأکید بر اینکه تا زمانی که این کودکان پاداش می گیرند نتیجه ای نخواهیم گرفت، عنوان داشت: در حال حاضر شاهد هستیم که مردم به دلیل ترحم به این کودکان کمک می کنند و طبق تحقیقی که مددکار بهزیستی انجام داد مشخص شد هر کدام از این کودکان روزی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان درآمد دارند در نتیجه نباید انتظار داشت که دست از فعالیت خود بردارند.

باید تصمیم عملیاتی برای حل معضل کودکان کار گرفته شد

وی با بیان اینکه باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد که مردم بجای کمک به این کودکان کمک های خود را از طریق موسسات خیریه به دست نیازمندان برسانند، افزود: تحقق این امر زمان بر بوده چراکه احساسات مردم ریشه ای است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی تأکید کرد: باید تصمیم عملیاتی برای حل معضل کودکان کار گرفته شد و بعد از این جلسه شاهد اقدام وعمل دستگاه ها باشیم.

لزوم مشارکت همه دستگاه ها در حوزه کودکان کار

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: باید یک پژوهش اجتمغاعی در زمینه کودکان کار و خیابانی انجام شود و علل گرایش آن ها به تکدی گری و کار مشخص شود.

احساس افسر با بیان اینکه علاوه بر این نیاز است که عواملی نیز که این چرخه را مدیریت می کنند نیز ریشه یابی شوند، بیان کرد: حل این معضل مشارکت و نقش آفرینی همه دستگاه ها و نهادهای متولی را می طلبد.

وی با بیان اینکه سه نوع تبعه خارجی در کشور داریم، عنوان داشت: دسته نخست افرادی هستند که دارای کارت اقامت هستند که طبق قانون از همه حقوق شهروندی برخوردار هستند و دسته دوم نیز کسانی هستند که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده اند که در صورت دستگیری به اردوگاه اتباع منتقل و به کشور خود بازگرداننده می شوند.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی اضافه کرد: دسته سوم نیز اتباع بدون کارت اقامت اما دارای گذرنامه و سایر مدارک هویتی هستند.

افسر با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در حال حاضر میزبان اتباع افغانی بوده که در کشور خود نیز از نظر اقتصاد و اجتماعی در شرایط سختی داشته اند، عنوان داشت: این قشر بسیار آسیب پذیر هستند.

وی با بیان اینکه منطقه ممنوعه استان برای اتباع افغان خیلی وسیع است، بیان کرد: در حال حاضر اتباع افغان تنها حق تردد در شهرستان خوسف و بیرجند را دارند و همین امر سبب شده که شاهد تراکم بالای آن ها در بیرجند باشیم.

نگاه ترحم آمیز مردم سبب ترغیب کودکان کار شده است

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مهاجرینی که دارای کارت اقامت و اسناد هویتی هستند شامل تمام حقوق شهروندی می شوند، بیان داشت: از طرف دیگر هر تصمیمی برای سایر افراد گرفته می شود شامل حال اتباع خارجی نیز می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: در حوزه پیشگیری قوه قضایی سه نوع پیشگیری از جمله پیشگیری اصلاحی، امنیتی قضایی داریم که در خصوص کودکان کار به دنبال این هستیم که این سه پیشگیری را به صورت همزمان به پیش ببریم.

حجت الاسلام وحدانی نیا با اشاره به اینکه بخشی از عواملی که ترغیب به این معضل می کند نگاه ترحم آمیز مردم و کمک مالی به این کودکان است، بیان داشت: باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد تا مردم به این کودکان کمک مالی نکنند که نقش رسانه ها در این زمینه بسیار پررنگ است.

جمع آوری کودکان کار از ۱۵ شهریور

وی اضافه کرد: با این وجود تنها نمی توان به کار فرهنگی بسنده کرد و همزمان با آن باید برخورد نیز صورت گیرد و اینکه هر مسئولی کار به دیگری واگذار کند نتیجه بخش نیست.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه در مرحله نخست خانواده این کودکان که مشخص نیز هستند در محل اداره اتباع جمع شوند، عنوان داشت: در این جلسه به خانواده این کودکان تذکر خواهیم داد که از ۱۵ شهریور ماه کودکان کار از سطح شهر جمع آوری و با آن ها برخورد می شود.

وحدانی نیا ادامه داد: بعد از این تاریخ نیز هر کودک کاری که در سطح شهر مشاهد شد توسط شهرداری جمع آوری می شود.