موضع ایران همواره در قبال لبنان موضعی خیرخواهانه و در چارچوب مصالح مردم لبنان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موضع جمهوری اسلامی ایران همواره در قبال لبنان موضعی خیر خواهانه و در چارچوب مصالح مردم لبنان و حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی و وحدت این کشور بوده است.

سید محمد علی حسینی تصریح کرد: روابط گذشته جمهوری اسلامی ایران با مرحوم رفیق حریری به عنوان سیاستمداری ورزیده و ملی گرا گواه بسیار روشن و شفافی بر حسن نیت ایران بوده و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت مستمر از مقاومت و دستاوردهای پیروزمندانه حزب الله لبنان موجبات افتخار و سربلندی امت اسلامی وعربی را به همراه داشته است.

حسینی اظهار داشت: ما امیدواریم با اجتناب از رویکردهایی که می تواند در خدمت فرصت طلبان و بیگانگان بوده و مصالح عالیه لینان را خدشه دار نماید همه طوایف و احزاب لبنان در چارچوب تفاهم و توافق ملی حرکت کرده تا شاهد لبنانی مستقل باشیم.

وی افزود: یقینا ملت با هوشیاری و پرهیز از مسائل حاشیه ای اجازه نخواهند داد خطرات دشمن اصلی خویش یعنی رژیم صهیونیستی مورد غفلت قرار گیرد و گامهای بلندتری را در تحقق خواسته ها و آرزوهای ملت لبنان به منظور نیل به استقلال واقعی برخواهند داشت.