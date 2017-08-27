۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان:

زورخانه باستانی حضرت ابوالفضل(ع) شاهرود افتتاح شد

شاهرود - مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از افتتاح زورخانه باستانی حضرت ابوالفضل شاهرود خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه شش میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سالن زورخانه باستانی حضرت ابوالفضل(ع) صبح یکشنبه با حضور مسئولان و استاندار سمنان به بهره برداری رسید، ابراز داشت: عملیات اجرایی این پروژه در مساحت ۷۰۰مترمربع از سال ۹۱ آغاز و اکنون با تکمیل و تجهیز بهره برداری رسید.

وی بابیان اینکه سالن چندمنظوره پرنیان واقع در شهرک دانشگاه شاهرود نیز با مشارکت بخش خصوصی در هفته دولت به بهره برداری می رسد، ابراز داشت: این مجموعه شامل سالن ورزشی رزمی، ایروبیک، رختکن و خوابگاه و چهار اتاق در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع  احداث و که برای ساخت آن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه سالن دیباج و زورخانه باستانی دامغان نیز تاپایان سال افتتاح خواهد شد، ابراز داشت: تعمیرات کامل سالن شهید باهنر گرمسار برای تکمیل تا کف‌پوش، نور سالن و دستگاه‌های خنک‌کننده و همچنین دیوارکشی مجموعه ورزشی شهید کلاه دوز شهمیرزاد و ایجاد سوئیت‌های اسکان ورزشکاران توسط پیمانکار از جمله طرح هایی است که تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

طی هفته دولت ۴۸۶پروژه بااعتبار۳۰۰میلیارد تومان درسطح هشت شهرستان استان سمنان افتتاح و یا به بهره برداری خواهد رسید.

