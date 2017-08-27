زورخانه باستانی حضرت ابوالفضل(ع) شاهرود افتتاح شد

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سالن زورخانه باستانی حضرت ابوالفضل(ع) صبح یکشنبه با حضور مسئولان و استاندار سمنان به بهره برداری رسید، ابراز داشت: عملیات اجرایی این پروژه در مساحت ۷۰۰مترمربع از سال ۹۱ آغاز و اکنون با تکمیل و تجهیز بهره برداری رسید.

وی بابیان اینکه سالن چندمنظوره پرنیان واقع در شهرک دانشگاه شاهرود نیز با مشارکت بخش خصوصی در هفته دولت به بهره برداری می رسد، ابراز داشت: این مجموعه شامل سالن ورزشی رزمی، ایروبیک، رختکن و خوابگاه و چهار اتاق در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع احداث و که برای ساخت آن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه سالن دیباج و زورخانه باستانی دامغان نیز تاپایان سال افتتاح خواهد شد، ابراز داشت: تعمیرات کامل سالن شهید باهنر گرمسار برای تکمیل تا کف‌پوش، نور سالن و دستگاه‌های خنک‌کننده و همچنین دیوارکشی مجموعه ورزشی شهید کلاه دوز شهمیرزاد و ایجاد سوئیت‌های اسکان ورزشکاران توسط پیمانکار از جمله طرح هایی است که تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

طی هفته دولت ۴۸۶پروژه بااعتبار۳۰۰میلیارد تومان درسطح هشت شهرستان استان سمنان افتتاح و یا به بهره برداری خواهد رسید.