مزدک راد ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین مهلت ثبت‌نام در دوره‌های بدون آزمون مقطع کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی را امروز یکشنبه ۵ شهریور اعلام کرد و گفت: متقاضیان در استان کرمانشاه می‌توانند در ۷۸ کد رشته این دانشگاه در استان برای ترم تحصیلی مهر ۹۶ ثبت‌نام کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان کرمانشاه تصریح کرد: متقاضیان از ۲۹ مردادماه فرصت ثبت نام در این دوره ها را داشتند و باید برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

۵ شهریور آخرین مهلت ثبت نام در دوره‌های کارشناسی

وی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ثبت نام در دوره‌های بدون آزمون مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۵ شهریور ماه امسال یعنی پایان امروز تعیین شده است.

ملکشاهی یادآور شد: متقاضیان ثبت نام در این دوره ها می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت دفترچه راهنما اقدام و پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش مهر ماه ۹۶ در این دوره ها، ثبت‌نام کنند.

وی افزود: پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل، نوع مدرک (مرتبط یا غیر مرتبط)، سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی بودن و براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان کرمانشاه تاکید کرد: دانشجویان سال آخر دوره کاردانی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه سال جاری موفق به اخذ مدرک کاردانی خواهند شد، مجاز به شرکت در پذیرش مهرماه سال ۹۶ خواهند بود.

افزودن ۷ کد رشته محل جدید به رشته‌های علمی و کاربردی استان کرمانشاه

وی از اخذ مجوز برای ۷ کد رشته محل های جدید کارشناسی مهر ۹۶ نیز در استان خبر داد و گفت: کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در اماکن(مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر کرمانشاه)، مهندسی فناوری صنایع شیمیایی(مرکز آموزش علمی کاربردی پویا غرب) و مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی- اتاق عمل(مرکز آموزش علمی کاربردی امام رضا(ع)) از جمله کد رشته های مذکور است.

ملکشاهی، کارشناسی حرفه ای مدیریت آموزش های شهروندی و سه کد رشته محل کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری، کارشناسی حرفه ای موسیقی- آهنگسازی ایرانی و کارشناسی حرفه ای موسیقی- نوازندگی ساز ایرانی (مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه) را از دیگر کد رشته های جدید این دانشگاه در استان برشمرد.