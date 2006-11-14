قطعنامه فلسطین قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، وی در آخرین روز کاری این اجلاس اظهار داشت: به این ترتیب در اولین جلسه مجمع پارلمانی آسیا تجاوزات رژیم اسرائیل بر علیه مردم فلسطین به ویژه قتل وعام در بیت حانون در نوار غزه را محکوم می کنیم.

سندوکا تصریح کرد: این اقدامات نشانگر عدم توجه اسرائیل به قوانین بین المللی و نقض کنوانسیون ژنو است بنابراین می طلبد که طی اقداماتی بین المللی از این اعمال وحشیانه جلوگیری شود.

وی افزود: از پارلمان های آسیایی می خواهیم از طریق ابزارهای بین المللی جلوی خشونت های رژیم صهیونیستی را بگیرند.

سندوکا در ادامه قرائت بیانیه فلسطین اظهار داشت: از سوی پارلمان فلسطین می خواهیم رژیم صهیونیستی به سرعت اعضاء پارلمان فلسطین و رئیس این پارلمان را که زندانی کرده اند آزاد کنند.