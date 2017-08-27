  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان:

صدور حکم منع اقامت و تبعید برای زندانیان حرفه ای در هرمزگان

بندرعباس - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان از صدور حکم منع اقامت و تبعید برای زندانیان حرفه ای در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، علیرضا  احمدی منش اظهارداشت: ضرورت دارد اطلاعات  سارقان و مجرمین  حرفه ای توسط دستگاه های انتظامی و امنیتی به  مجموعه  قضایی استان هرمزگان اعلام گردد تا در اختیار  قضات قرار گیرد.

وی افزود:  موضوع صدور حکم منع  اقامت و تبعید برای زندانیان حرفه ای در کار گروهی با مسئولیت اداره حقوقی بررسی می گردد.

معاون پیشگیری و اجتماعی دادگستری کل استان هرمزگان خاطرنشان کرد: به لحاظ آماری استان هرمزگان در گروه استانهای خوب است ولی ما نگران افزایش نرخ ارتکاب جرائم هستیم که امیدواریم با تعامل و هم افزایی در اقدامات سازمانهای مسئول به شرایط مطلوب دست یابیم و امنیت مناسب و پایداری برای عموم مردم تامین شود.

