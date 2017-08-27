صدور حکم منع اقامت و تبعید برای زندانیان حرفه ای در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، علیرضا احمدی منش اظهارداشت: ضرورت دارد اطلاعات سارقان و مجرمین حرفه ای توسط دستگاه های انتظامی و امنیتی به مجموعه قضایی استان هرمزگان اعلام گردد تا در اختیار قضات قرار گیرد.

وی افزود: موضوع صدور حکم منع اقامت و تبعید برای زندانیان حرفه ای در کار گروهی با مسئولیت اداره حقوقی بررسی می گردد.

معاون پیشگیری و اجتماعی دادگستری کل استان هرمزگان خاطرنشان کرد: به لحاظ آماری استان هرمزگان در گروه استانهای خوب است ولی ما نگران افزایش نرخ ارتکاب جرائم هستیم که امیدواریم با تعامل و هم افزایی در اقدامات سازمانهای مسئول به شرایط مطلوب دست یابیم و امنیت مناسب و پایداری برای عموم مردم تامین شود.