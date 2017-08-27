استخر شنا در شهر مهر ملکشاهی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه استخر شهر مهر با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۶۰۰متر مربع امروز توسط یکی از خیرین کلنگ زنی شد.

۱۷ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۲۱۰ میلیارد ریال امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام در چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت در شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسیده و یا کلنگ زنی شدند.

مهمترین پروژه شهرستان آبرسانی از سد ایلام است که این هفته ایستگاه پمپاژ شماره یک با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال افتتاح و ایستگاه شماره ۲ نیز با اعتبار ۴۷ میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.