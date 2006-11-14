هیئت داوران تصویرسازی جشنواره هنر جوان مشخص شد

ابوالفضل همتی آهوئی، محمدعلی بنی‌اسدی، فرشید شفیعی، اکبر نیکانپور و مصطفی ندرلو کار گزینش و داوری آثار تصویرسازی سومین جشنواره هنر جوان را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزای مهر، دبیر جشنواره هنر جوان با اعلام این خبر گفت: "سومین جشنواره هنر جوان در پنج رشته نقاشی، پوستر، تصویرسازی، کاریکاتور و خوشنویسی برگزار می‌شود و هر رشته دارای دو بخش است. قصه قرآنی حضرت موسی (ع) و خوان هفتم از داستان‌ شاهنامه (کشتن دیو سپید) موضوعات رشته تصویرسازی در این جشنواره هستند."



امیر عبدالحسینی افزود: "تاکنون هیئت انتخاب و داوری در چهار رشته مشخص شده و ترکیب‌های جداگانه هیئت داوران در حال انتخاب آثار برای راهیابی به نمایشگاه جشنواره و گزینش نفرات برگزیده در هر رشته هستند. ترکیب هیئت انتخاب و داوری رشته نقاشی نیز به زودی اعلام می شود."



سومین جشنواره تجربی‌ هنرهای تجسمی (هنر جوان) آذرماه سال جاری به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری برای گروه سنی 17 تا 30 سال برگزار می‌شود. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگستان هنر و دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد یاریگران این جشنواره هستند.