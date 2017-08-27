۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

حمله جنگنده‎های سوری و روسی به مواضع تکفیریها در «دیرالزور»

جنگنده های روسیه و سوریه مواضع تروریست های داعش در چندین منطقه از «دیرالزور» را هدف حملات هوایی گسترده قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، عملیات های مشترک ارتش های روسیه و سوریه علیه تروریست های تکفیری در خاک این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیاتها، جنگنده های روسی و سوری مواضع تروریست های تکفیری داعش در چندین منطقه از دیرالزور را بمباران کردند. 

طبق اعلام رسانه های سوری، در این حملات، مناطق البغیلیه، الحویقه، الجفرا و حویجه صکر هدف قرار گرفتند.

رسانه های سوری همچنین اعلام کردند که در جریان این حملات تعدادی از انبارهای نگهداری تسلیحات متعلق به تکفیریها هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

در جریان این عملیات مشترک همچنین دهها عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز به شدت زخمی شدند.

