به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، عملیات های مشترک ارتش های روسیه و سوریه علیه تروریست های تکفیری در خاک این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیاتها، جنگنده های روسی و سوری مواضع تروریست های تکفیری داعش در چندین منطقه از دیرالزور را بمباران کردند.

طبق اعلام رسانه های سوری، در این حملات، مناطق البغیلیه، الحویقه، الجفرا و حویجه صکر هدف قرار گرفتند.

رسانه های سوری همچنین اعلام کردند که در جریان این حملات تعدادی از انبارهای نگهداری تسلیحات متعلق به تکفیریها هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

در جریان این عملیات مشترک همچنین دهها عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز به شدت زخمی شدند.