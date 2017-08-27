تاکید فرانسه بر مذاکره بغداد و اربیل برای حل اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رودآوا، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه و «فلورنس پارلی» وزیر دفاع فرانسه در سفر به اربیل با «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کردند.

در همین رابطه وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پاریس چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح از کردهای عراق حمایت می کند.

وزیران خارجه و دفاع فرانسه در این دیدار همچنین بر لزوم مذاکره میان بغداد و مقامات اقلیم کردستان برای حل اختلافات بوجود آمده در خصوص موضوع همه پرسی اقلیم تاکید کردند.

به نوشته رودآوا، مقامات فرانسوی در این دیدار اشاره ای به موضع پاریس در خصوص همه پرسی اقلیم کردستان نکردند.

در هیمن رابطه مسعودبارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در این دیدار اعلام کرد روابط اربیل و بغداد به شکست انجامیده است.