۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

«مادر صنایع دستی» تجلیل شد

در چهارمین روز از نمایشگاه ملی صنایع دستی، از ماه‌نسا شهسوارپور، پیرترین بانوی تولیدکننده صنایع دستی، به‌عنوان «مادر صنایع‌دستی» تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، عصر دیروز، چهارم شهریور ماه در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی از «ماه نساء شهسوارپور» به پاس یک عمر فعالیت در این حوزه تقدیر شد. شهسواری که به گفته خودش ۱۱۵ سال دارد، بیش از ۹۰ سال فعالیت هایی از جمله گلیم بافی، خیاطی، گلدوزی، جاجیم بافی، پته دوزی و... داشته است. فرزند این پیشکسوت درباره فعالیت های او توضیح داد: «با وجود اینکه مادرم در چهارسالگی به علت حادثه ای دست هایش دچار سوختگی شدید شد، اما با همین دستها در چندین حوزه مختلف صنایع دستی سال ها فعالیت داشت.

او ادامه داد: تقدیر از ماه نساء شهسوارپور تقدیر از هنر است. امیدورام با تلاش همه مسئولان فرهنگ و هنرمان در وهله اول به مردم خودمان و بعد مردم دنیا معرفی شود.

سپس بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور ضمن تشکر از فعالیت های چند ساله «مادر صنایع دستی» با اهدا لوح وهدیه ای تقدیر کرد و گفت : اگر سیرجان در شورای جهانی صنایع دستی ثبت شود، بخش اعظمی از ان را مدیون فعالیت های خانم شهسوارپور و خدماتشان به صنایع دستی هستیم.

