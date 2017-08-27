حزب الله در «القلمون الغربی» آتش بس اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «المیادین»، بخش رسانه جنگی سوریه اعلام کرد که از ساعت ۷ صبح به وقت محلی در القلمون الغربی حزب الله آتش بس اعلام کرده است.

این آتش بس که همزمان با اعلام آتش بس ارتش لبنان در مرزهای شرقی این کشور با سوریه اعلام شده است در راستای پایان دادن به عملیات نظامی حزب الله در القلموم الغربی عنوان شده است.

منابع آگاه به المیادین گفته اند که بعد از نزدیک شدن نیروهای مقاومت به عناصر داعش در دامنه بلندی حلیمه قاره، عناصر مسلح داعش شب گذشته تصمیم گرفتند در برابر نیروهای حزب الله تسلیم شوند.

به این ترتیب عناصر داعش بعد از اینکه خود را به نیروهای مقاومت حزب الله تحویل بدهند به دیر الزور منتقل خواهند شد. این اقدام در چارچوب یک توافق کامل به دست آمده که قرار شده داعش سرنوشت نظامیان لبنانی که در اسارت این گروه بودند را هم برای حزب الله روشن کند.

منابع شبکه خبری المیادین گزارش دادند که نیروهای مقاومت در شرایط فعلی به دنبال مشخص کردن محلی است که گفته می شود محل اسارت ۸ نظامی ارتش لبنان است اما نتیجه این اقدام حزب الله از طریق ارتش لبنان اعلام خواهد شد.

بر اساس این خبر داعش درباره سرنوشت واقعی نیروهای ارتش لبنان به حزب الله اطلاع داده و مشخص نیست هنوز نظامیان ارتش لبنان زنده هستند یا به وسیله داعش کشته شده اند. در همین راستا قرار است داعش جسد ۴ نفر را که در وادی میرا در القمون دفن شده اند به حزب الله تحویل دهد. هنوز مشخص نیست این اجساد متعلق به نیروهای مقاومت است یا ارتش لبنان. از طرفی قرار است یک نفر هم که در اسارت داعش بوده به نیروهای حزب الله تحویل داده شود.

این در حالی است که نیروهای ارتش لبنان که صبح امروز در مناطق مرزی با سوریه آتش بس اعلام کردند تا مذاکره در خصوص سرنوشت نظامیان لبنانی اسیر در چنگ داعش را مشخص کنند، همچنان با تجهزات خود در محل حضور دارند تا در صورت نقش توافق به وسیله داعش، کار این گروه در این منطقه را تمام کنند.

در حالی که هنوز سرنوشت نظامیان لبنانی که اسیر داعش بوده اند مشخص نیست، رویترز هم گزارش داده که نیروهای حزب الله لبنان وارد منطقه القلمون الغربی شده اند تا مطمئن شوند تا از وجود اجساد نظامیان لبنانی که در اسارت داعش بوده اند اطمینان حاصل کنند.