۱۵۰۰ خانوار گیلانی تحت پیمایش طرح تحولات باروری قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در راستای ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، برنامه راهبردی به منظور افزایش باروری پیشنهاد، طراحی و در حال اجرا است.

با توجه به این که سیاست های ارتقای نرخ باروری کلی و دستیابی به حد جایگزینی از پیچیدگی های فراوان برخوردار است از این رو نیاز به درک عمیق از رفتارها و نیات باروری در کشور احساس شده و ضرروی است که داده های جدیدتری درباره الگوها و تفاوت های باروری، نیازهای برآورد نشده، زمانبندی موالید، نیات باروری و... به دست آید.

در این باره موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با همکاری دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با انجام پیمایش تحولات باروری همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی آذربایجان غربی، ایرانشهر، تهران، زابل، زاهدان و یزد و استان گیلان امکان رصد تغییرات در سطوح و رفتارهای باروری را فراهم آورده تا برنامه ریزی مناسبی برای تحقق اهداف و ایده آل های مرتبط با باروری و ارتقای نرخ باروری کلی انجام شود.

گفتنی است این پژوهش در استان گیلان در قالب ۱۹ تیم پرسشگری دونفره از کارشناسان آموزش دیده و منتخب سلامت خانواده به همراه ناظر شهرستانی، برای هزار و ۵۰۰خانوار شهری و روستایی از هفته آخر مرداد لغایت پایان شهریور ماه سال جاری اجرا می شود.

نظارت عالیه طرح را کارشناسان گروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی برعهده داشته و پس از اتمام طرح، داده آمایی و آنالیز اطلاعات توسط طراحان پژوهش انجام می شود.