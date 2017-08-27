به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در حاشیه سفر امروز یکشنبه به شهرستان ساوجبلاغ در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در نخستین ساعات امروز برای تجدیدعهد و پیمان با امام راحل و شهدا در مزار پاک شهیدان شهرستان ساوجبلاغ حاضر شدیم.

وی با اشاره به اینکه امروز در ساوجبلاغ پروژه‌های متعدد کشاورزی، عمرانی، ورزشی و فرهنگی به بهره‌برداری خواهد رسید، افزود: در کل شهرستان ۱۱۲ پروژه به ارزش ۲۲ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

وی به پروژه‌های افتتاح‌شده در بخش چهارباغ اشاره و افزود: کتابخانه و پارک نماز، روکش آسفالت و جدول‌گذاری بلوار امام خمینی لشکرآباد، مرکز اورژانس قاسم‌آباد گرجی ازجمله این پروژه‌ها بود.

طهائی ضمن تقدیر از مشارکت مطلوب بخش خصوصی، عنوان کرد: امیدواریم کتابخانه‌ای که امروز در بخش چهارباغ افتتاح شد هر چه زودتر توسط اداره کل کتابخانه‌های استان تجهیز شود.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه امروز تعدادی از واحدهای مسکن مهرشهر جدید هشتگرد نیز به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه داد: هفته دولت فرصتی است تا جمعی از مدیران استان با سفر به شهرها و بخش‌ها با مردم دیدار کنند.