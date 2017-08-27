دستگاه شتاب دهنده خطی های انرژی به زودی به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی هرمزگان، مهدی حسنی آزاد بیان این که دستگاه شتاب دهنده خطی های انرژی مرکز پرتو درمانی امید به زودی به بهره برداری خواهد رسید گفت: بدین منظور طی جلسه ای در خصوص طراحی داخلی و آماده سازی فضای نصب دستگاه تصمیم گیری های لازم انجام گردید.

حسنی آزاد در ادامه با اشاره به اینکه آماده سازی فضا، گرفتن مجوزهای نصب مکانیکی دستگاه از انرژی اتمی و نصب فیزیکی دستگاه، تست های پذیرش، کنترل و کیفی و راه اندازی طی ۲ الی ۳ ماه آینده به انجام خواهد رسید گفت: با راه اندازی دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز پرتو درمانی امید، امید به درمان بیماران سرطانی و نیازمند به پرتودرمانی در استان هرمزگان بسیار افزایش خواهد یافت و رنج سفر به سایر استان های همجوار بر بیماران هموار خواهد شد.

وی گفت: پیش از این بدلیل اینکه تنها یک دستگاه با انرژی پایین در مرکز پرتودرمانی امید فعال بود در بسیاری از موارد بیمارانی که جهت درمان نیاز به پرتودرمانی با انرژی بالا داشتند به سایر استانها ارجاع داده می شدند.

وی همچنین افزود تا کنون ۱۱۸۰ مورد پرونده بیمار سرپایی جهت درمان در مرکز پرتو درمانی امید ثبت گردیده است که با توجه به شیوع سرطان در جوامع بشری و در کشور لازم است برنامه ویژه جهت پیشگیری و درمان این بیماران انجام گردد.