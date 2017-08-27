تیم کارشناسی دادگستری در حال بررسی علت حادثه سیل علی آباد کتول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: تیم کارشناسی برای بررسی علت حادثه سیل علی آبادکتول تشکیل شده و نقشه های هوایی منطقه هم به منظور بررسی تاثیر سازه های احداث شده روی رودخانه بر شدت وقوع سیل، به زودی اخذ و از سوی کارشناسان بررسی می شود.

وی افزود: نامه درخواست استعلام های مورد نیاز هم به اداره های دولتی مرتبط ارسال شده است و امیدواریم تا دو هفته ی آینده با دریافت استعلام ها، نظر کارشناسی قطعی اعلام شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان این که این پرونده به منظور بررسی کارشناسی علل بروز این حادثه و رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیران دستگاه های اجرایی تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: با مدیران دستگاه های اجرایی که تخلف یا سهل انگاری آن ها سبب بروز خسارت سنگین مالی و جانی در این شهرستان شده باشد برخورد قانونی می کنیم.

وی ادامه داد: جستجو برای یافتن پیکر سومین مفقودی سیلاب علی آباد کتول همچنان ادامه دارد و امیدواریم با پیدا شدن پیکر این جان باخته، بخشی از آلام خانوده ی او تسکین یابد.

بر اثر بارش شدید باران رگباری روزهای ۱۹ و ۲۰ مرداد امسال و جاری شدن سیل، یک خانواده سه نفره اهل خان ببین در دهنه زرین گل علی آبادکتول دچار حادثه شدند که پیکر دو نفر پیدا شد اما تجسس برای یافتن جسد نفر سوم همچنان ادامه دارد.