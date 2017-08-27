۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ایلام خبر داد:

اختصاص ۲۰میلیارد ریال برای توسعه کتابخانه های عمومی استان ایلام

ایلام-مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ایلام از اختصاص ۲۰میلیارد ریال برای توسعه کتابخانه های عمومی استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد جلیلیان افزود: این میزان اعتبار امسال برای تکمیل طرح ساخت ۱۰ کتابخانه های عمومی در استان هزینه می شود.

وی افزود: در هفته دولت کتابخانه عمومی روستای زنجیره علیا در چرداول با زبر بنای ۲۱۰ متر مربع و سرمایه گذاری دومیلیارد و ۴۰۰میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به فعالیت ۴۰ باب کتابخانه نهادی و ۸ باب کتابخانه مشارکتی در استان، گفت: بیش از ۶۳۰ هزار جلد در این کتابخانه ها موجود است.

 جلیلیان با اشاره به فعالیت پنج کتابخانه عمومی و یک کتابخانه مشارکتی در شهرستان دهلران، گفت: این تعداد کتابخانه با ۷هزار عضو و ۸۵ هزار جلد کتاب در شهرستان دهلران فعالیت می کنند.

کد مطلب 4070539

