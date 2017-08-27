حشد شعبی عملیات آزادسازی منطقه «العسکری» تلعفر را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، عملیات آزادسازی منطقه العسکری واقع در شرق شهر تلعفر توسط نیروهای حشد شعبی آغاز شد.

بر اساس این گزارش، منطقه العسکری ازجمله آخرین مناطق واقع در شرق تلعفر به شمار می رود. که تاکنون از تصرف داعش خارج نشده است.

این درحالی است که عرفان الحیالی، وزیر دفاع عراق تاکید کرده بود که حیدر العبادی نخست وزیر عراق به زودی آزاد سازی کامل تلعفر را اعلام خواهد کرد.

گفتنی است، نیروهای عراقی موفق شدند بخش اعظم تلعفر را به استثنای برخی مواضعی که هنوز در دست گروه تروریستی داعش است آزاد کنند به طوریکه منطقه المثنی واقع در شمال تلعفر نیز آزاد شده است.

پیشتر رسانه ها از آزاد سازی کامل تلعفر خبر داده بودند اما عبدالأمیر یارالله فرماندهی عملیات مشترک عراق به این اخبار واکنش نشان داده و تاکید کرده بود که رسانه ها باید در پوشش اخبار میدانی مربوط به شهر تلعفر دقت بیشتری به خرج دهند؛ عملیات آزادسازی شهر تلعفر همچنان ادامه دارد.