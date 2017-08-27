عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه برکت شهر خورموج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه برکت شهر خورموج با مشارکت بنیاد برکت در محدوه مسکن مهر احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع احداث می شود، افزود: تا پایان سال گذشته خیرین ۵۵ میلیارد ریال در امر بازسازی فضاهای آموزشی مشارکت داشتند که از این تلاش ها و اقدامات این عزیزان تقدیر وتشکر می شود.

مهرجو بیان کرد: در شهرستان دشتی ۱۵۰ کلاس درس فرسوده و۵۰ کلاس کمبود داشته ایم که تاکنون ۸۰ کلاس درس بازسازی شدند و در سال جاری نیز با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد برکت ۲۴ کلاس درس جدید در محدوده مسکن مهر احداث می شود.

وی افزود: تا پایان سال جاری احداث ۵۷ کلاس درس جدید در سطح شهرستان هدف گیری شده که برای اجرای آن ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که تاکنون یک سوم اعتبار تامین شده است.