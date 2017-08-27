عملیات اجرایی گازرسانی به شهرک صنعتی در آران و بیدگل آغاز شد

ابوالفضل معینی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح با حضور سید مصطفی علوی، مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان و جمعی از مسئولان شهرستانی کلید خورد.

وی ابراز داشت: این طرح به طول هفت کیلومتر و به همراه احداث ایستگاه تی بی اس، قرار است در مدت یکسال به صورت کامل توسط شرکت گاز آران و بیدگل اجرایی شود.

فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: برای اجرای این عملیات بیش از ۱۳ میلیارد ریال از اعتبارات شرکت گاز شهرستان اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در تمام شهرهای و روستاهای آران و بیدگل گاز شهری وجود دارد، گفت: از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت رسانی به همه بخش های محروم و بهره مند شدن آنها از امکانات است.