اسرائیل از احتمال اجرای عملیات وسیع نظامی علیه نوار غزه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یووال دیسکین" در کمیسیون خارجی پارلمان اسرائیل "کنیست" گفت: اگر جایگاه نیروهای میانه رو در تشکیلات خودگردان فلسطین تقویت نشود اسرائیل باید برای یک رویارویی نظامی گسترده در نوار غزه آماده شود.

وی افزود: اسرائیل گزینه های خوبی در نوار غزه ندارد بلکه صرفا گزینه بین بد و بدتری است که دستکم باید گزینه بد را انتخاب کنیم.

دیسکین در ادامه سخنان خود مدعی شد: از زمان عقب نشینی اسرائیل در سال 2005میلادی از نوار غزه، 30 تن سلاح از طریق تونل های زیرزمینی از خاک مصر به درون نوار غزه قاچاق شده است.

گفتنی است تهدیدهای جدید رژیم صهیونیستی درحالی صورت می گیرد که هنوز چند صباحی از جنایات های اخیر این رژیم در نوار غزه نگذشته است که در جریان آن صدها شهروند بی گناه فلسطینی بویژه زنان و کودکان در شهرک بیت حانون به خاک و خون کشیده شدند.

این درحالیست که ارتش اسرائیل از ژوئن گذشته نیز به بهانه آزاد کردن نظامی اسیر خود یورش وسیعی را به نوار غزه صورت داد که به شهادت بیش از 260 فلسطینی و زخمی شدن دهها تن دیگر انجامید.