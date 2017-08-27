بهبود شاخص دوره های تحصیلات تکمیلی پزشکی/ افزایش ۵۵ درصدی اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، اهم اقدامات چهار ساله وزارت بهداشت در حوزه آموزش پزشکی اعلام شد.

تعداد کل دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۹۵-۱۳۹۴ روند افزایشی داشته است، به طوری که از ۱۷۱ هزار و ۲۲ نفر در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ به ۱۸۹ هزار و ۹۶۷ نفر در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ رسیده است.

در دولت یازدهم ظرفیت کلی پذیرش دانشجو افزایش ۱۱.۱ درصدی داشته است همچنین ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز سیر صعودی داشته به طوری که در آغاز دولت یازدهم از سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تا سال ۹۵-۹۴، حدود ۲۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ظرفیت مقطع کاردانی از سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲ تا سال ۹۵-۱۳۹۴، حدود ۹.۱ درصد کاهش یافته است و به دنبال آن ظرفیت مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) افزایش یافته است به طوری که در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، حدود ۴۴ درصد از کل دانشجویان (۸۳ هزار و ۳۶۵ دانشجو ) در این مقطع تحصیل می کنند.

در مورد شاخص نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان، این شاخص نیز سیر صعودی داشته است و از ۲۱.۴ درصد در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ به ۲۳.۲ درصد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رسیده است. بهبود این شاخص در راستای بند ب ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است و در دولت یازدهم ۸.۳۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص سهم دانشجویان پزشکی و دکتری (پزشکی عمومی و دکتری تخصصی، فوق تخصصی) از کل دانشجویان علوم پزشکی از ۳۸.۸ درصد در سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲ به ۴۲.۵ درصد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رسیده است. این شاخص در دولت یازدهم ۳.۷ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، تعداد اعضای هیات علمی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرده و رشدی معادل ۵۵ درصدی داشته است. در سال ۹۴ تعداد اعضای هیات علمی به ۱۶ هزار و ۸۶۳ نفر رسیده است. این شاخص در دولت یازدهم ۲۶.۱۹ درصد افزایش داشته و شاخص نسبت استاد به دانشجو نیز از ۱۰.۳ در سال ۹۰-۸۹ به ۱۰.۷ در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رسیده است.

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت قطب های علمی نیز از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۴ رشد ۷۲ درصدی داشته اند.

قطب های علمی، مجموعه ای حقیقی یا مجازی از برجسته ترین اعضای هیات علمی و همکاران غیرهیات علمی با امکانات و توانایی های برجسته و متمایز و توان علمی بالا در یک زمینه علمی ـ تخصصی در علوم پزشکی و رشته های وابسته است که به فعالیت در عرصه آموزش، پژوهش و نیز ارایه خدمات بهداشتی- درمانی در زمینه تخصصی ذیربط مشغول است.

مهمترین ویژگی قطب علمی، تولید علم و نوآوری، ارتباط با صنعت و تولید ثروت و دستیابی به کیفیت برتر (مرجعیت) علمی و آموزشی در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و منطقه، در ارتباط با علوم پزشکی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در مورد انجمن های فعال علمی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ توسعه انجمن های علمی نیز رشدی معادل ۱۲ درصد داشته است. در دولت یازدهم انجمن ها معادل ۴.۵ درصد رشد داشته اند.

جدول میزان تاسیس دانشگاه / دانشکده ، مجتمع آموزش عالی سلامت