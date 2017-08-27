۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

آینده پژوهی و فرهنگ سازی در راستای تحقق پدافند غیرعامل ضروری است

یاسوج- معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت:آینده پژوهی در رابطه با پدافند غیرعامل مهمترین مسئله است وتعیین وضع موجود و بهره گیری براساس آن برای آینده نگری لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر یکشنبه در همایش رابطین پدافند غیرعامل استان افزود: اگر پیوست های پدافندی مورد توجه قرار بگیرد و به نحو مطلوب تبیین شود، مشکلات زیادی را حل می کند.

محنایی بیان داشت: در رابطه اقتصاد مقاومتی با پدافند غیر عامل موارد مختلفی مطرح شده است و همچنین پیش بینی نسبت به اتفاقاتی که احتمال وقوع آن وجود دارد، ضروری است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی باید الگو ایجاد کند، که از طریق آن بتوان به توسعه اقتصادی و خودکفایی در تولید و رفع نیازهای داخلی دست یافت.

محنایی تصریح کرد: اقتصاد ما باید به سمت دانش بنیان حرکت کند و از فناوری های جدید استفاده شود و برای افزایش تولید، افزایش راندمان، بهبود بهره وری و ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت های نوین از این حوزه استفاد کرد.

وی بر ارتباط بهتر دانشگاه و تولید تاکید کرد و بیان داشت: توجه  و کمک به تجاری سازی  و تولید انبوه توسط دانشگاه ها از موارد مهم تحقق رشد اقتصادی است.

محنایی با اشاره به توجه درحوزه  اقتصاد دانش بنیان در برنامه ششم توسعه، بر همکاری بیشتر وبهتر دانشگاه و بخش تولید تاکید کرد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری از دیگر موارد مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی را توجه به ذخایر استراتژیک دانست.

محنایی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی  مشارکت مردمی را در خود جای داده است و مردم نیز از چنین ظرفیتی استفاده می کنند.

محنایی فرهنگ سازی و تبیین موارد لازم نسبت به حوزه پدافند غیرعامل را ضروری دانست.

وی افزود: پدافند غیرعامل اساسی ترین کار در رابطه با زندگی ما است.

