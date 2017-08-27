وجود منتقد نعمت است/مسئولان تحمل خود را بالا ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نظرآباد با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ما فقط سبب از بین رفتن جزیره ثباتی که غرب در این منطقه فرض میکرد نبود، بلکه تمام الگوها و هنجارهای غرب را زیرورو کرد، گفت: انقلاب اسلامی برای نظام سلطه خیلی گران تمام شد به همین خاطر از همان ابتدا شروع به سنگاندازی و شیطنت کردند.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه دشمنان خرابکاریها و ترورهایی را انجام دادند؛ فرقهها و نحلههایی را برای براندازی انقلاب به راه انداختند که جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس نمونهای از کارهای آنها بود، گفت: کار را به تحریم و فشار اقتصادی و نفوذ سیاسی فرهنگی رساندند تا ناکارآمدی نظام را نشان داده و بین مردم و نظام فاصله بیندازند و نظام را نسبت به اصول و آرمانهایش وادار به عقبنشینی کنند.
خطیب جمعه کرج در ادامه با طرح این پرسش که وظیفه ما چیست؟ گفت: به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) آفت پیروزی، کسالت و تنبلی است؛ امتی که تنبل باشد هرگز به نتیجه نمیرسند، ما نمیتوانیم با استکبار کنار بیاییم؛ علتهای اصلی مبارزه ما با نظام سلطه، احیای اسلام و احیای حق است که آنها تلاش برای مبارزه با اینها دارند.
فعالیت اقتصادی دست دشمن را قطع میکند
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه قرآن، دین و آرمانهای اسلامی به ما میگوید که با استکبار به مبارزه برخیزیم زیرا آنها به دنبال سلطه هستند، گفت: تلاش استکبار این است که هویت ملی ما را از بین ببرد؛ تمام تلاش آنها برای غارت منافع کشور ماست.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه دخالت استکبار در سیاست کشور و سلطه در حوزه اقتصاد و فرهنگ، منافع کشور را از بین میبرد، گفت: آنها حتی اقتدار نظامی ما را نمیتوانند تحمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال تولید و اشتغال وارد ماه ششم شدیم؛ گفت: باید به این سؤال پاسخ داد که در این زمینه در سطح استان و این منطقه چه اتفاقی افتاده است؟ آیا برای اشتغال کاری صورت گرفته است؟
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی درگرو کار و فعالیت است، گفت: اگر فعالیت بیشتر شود وابستگی اقتصادی کمتر میشود و این مهم باید در دستور همگان قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه نظام سلطه میخواهد به ایران فشار همهجانبه بیاورد تا ما از کارمان دست بکشیم، گفت: فعالیت اقتصادی دست دشمن را قطع میکند.
تازه تأسیس بودن البرز نباید دلیل کمکاری شود
وی در بخش دیگری به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: تمرکز بیانات ایشان بر هیئت دولت، اشتغال و اقتصاد و معیشت مردم بود که اهمیت موضوع را نشان میدهد.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی بلیه ای است که کشور به آن مبتلاست ولی این منطقه با این میزان بهرهمندی از نعمات الهی نباید دچار این مشکلات باشد، گفت: مسئولیت امانت الهی و مورد بازخواست است؛ مدت خدمت کوتاه است باید آن را غنیمت بشماریم. امروز اداری عمل کردن کافی نیست؛ باید مسئولیت را عبادت و گرهگشایی از کار مردم را وظیفهی الهی دانست.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه در این فضا حزب و جناح و دسته مطرح نیست و تنها هدف، خدمت است، گفت: البرز تازه تأسیس است و هنوز ساختارهایش کامل نشده است؛ اما این مطلب نباید دلیل کمکاری شود. اگر فساد اقتصادی و اداری و رانت هم به این ضعفها اضافه شود، دراینبین فقط مردم ضرر خواهند کرد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز تأکید کرد: جدای از دستورات کلی، اموری که مربوط به مجموعه مدیریت شهری است را میتوان با همکاری دستگاههای درون منطقه، آن را به شکل مناسبی اصلاح کرد.
مسئله کمبود آب نظرآباد بهصورت جدی پیگیری شود
وی در بخش دیگری با اشاره به مشکلات کمآبی شهرستان نظرآباد، گفت: مسئله کمبود آب منطقه باید بهصورت جدی پیگیری و اصلاح شود.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه مسئول نظام اسلامی در بیان امیرالمؤمنین (ع) باید کارش در پایان به سعادت و شهادت ختم شود، گفت: شما در هر پست و مقامی باشید، کارگزار نظام اسلامی هستید؛ لذا باید افق فکریتان سعادت و شهادت باشد، اگر فرصت خدمت از دست برود، دیگر تکرار نمیشود و نزد خدا هیچ عذری نخواهیم داشت.
نماینده ولیفقیه در استان البرز بابیان اینکه مسئولی که ارتباط مردمی نداشته باشد، کارش بیفایده خواهد بود، گفت: ارتباط مردمی، تربیت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافی گری، کمک به حرکتهای خودجوش و جهادی، پیگیری و نظارت بر زیرمجموعه، برنامه دقیق و مدون، خطرپذیری در کارها، تحمل و استقبال از نقدها همه باید موردتوجه مسئولان باشد.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری با تأکید بر اینکه وجود منتقد یک نعمت است، گفت: باید تحمل خود را بالا ببریم و سخنان آنها را بشنویم که قطعاً موجب ارتقای کار ما خواهد شد، انشاءالله با وحدت و همدلی مسئولان رشد کمی و کیفی، با در نظر گرفتن اولویتها بیشازپیش بر این منطقه محقق شود.
نظر شما