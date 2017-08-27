علی دانشمندفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قطع همکاری با این فدراسیون گفت: داوری تفکرات خودش را دارد و به هر حال من از روز گذشته با فدراسیون قطع همکاری کردم. هیچ استعفایی ندادم ولی بالاخره ایشان با توجه به اختیاراتی که داشت، پایان مأموریت من را به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد. البته طبیعی است که وی به عنوان سرپرست جدید فردی را برای داوری بخواهد که با او هماهنگ باشد. در این شرایط اگر این اتفاق نیز نمیافتاد، احتمال همکاری من با فدراسیون خیلی ضعیف بود.
وی در خصوص سه سال فعالیت در فدراسیون بوکس گفت: سختیهای زیادی کشیدیم تا بوکس را به این نقطه برسانیم. بعد از هشت سال در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا به یک طلا و یک برنز دست یافتیم. تیمهای مختلف را به مسابقات متعدد اعزام کردیم. فعالیت در بخش پایه را فعالتر از قبل کردیم. مربی کوبایی برای تیم ملی بزرگسالان جذب شد و همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه این اتفاقات افتاد. در حال حاضر اردوی تیم ملی تعطیل شده و قول شرایط بهتر را دادهاند. دوستان عنوان میکنند که این موضوع کارشناسی شده ولی به نظر نمیرسد این اقدامات به نفع جامعه بوکس باشد، چرا که از تعطیلی اردوهای تیم ملی متضرر میشویم.
دبیر فدراسیون بوکس ادامه داد: صحبتهایی در خصوص خدمات ۲۵ ساله ناطقنوری شده که منصفانه نیست. بوکس با فدراسیونهای دیگر تفاوت دارد. این فدراسیون ۲۸ سال با یک رئیس و یک شیوه کار کرده است. افراد در آن احترام متقابل را بلد بودند. اینکه معدود افرادی به عنوان جامعه بوکس به فدراسیون بیایند و بقیه نادیده گرفته شوند، درست نیست.
دانشمندفرد با اشاره به احتمال تغییر در کادر فنی تیم ملی عنوان کرد: معدود افرادی هستند که خودشان و خدماتشان قابل قبول نبوده و ناطقنوری رئیس سابق فدراسیون، آنها را مدتی کنار گذاشته بود. زمانی که من به عنوان دبیر به فدراسیون بوکس آمدم نیز خیلیها دورهام کردند و سعی کردند خودشان را با عناوین مختلف به من معرفی کنند. بهتر است حالا نیز داوری در خصوص تغییر در هر بخش فدراسیون با افراد فنی و قوی صحبت کند تا دوباره آزمایش و خطا صورت نگیرد. همین حالا نیز زمان را از دست دادهایم. با تغییر کادر مربیگری و فنی، بوکس نمیتواند در اندونزی نتیجه بگیرد.
وی با ابراز نارضایتی از سرپرست این فدراسیون گفت: متأسفم که سرپرست فدراسیون با وجود اینکه با من همکار است، حتی یکبار نیز با من که دبیر فدراسیون هستم، مشورتی در هیچ زمینهای انجام نداد. گمان میکنم وی از روز اول حضور خود در فدراسیون شمشیر را از رو بسته بود. امیدوارم که آینده بوکس به دست اهالی این رشته و فردی دلسوز برای ورزش بوکس بیفتد.
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