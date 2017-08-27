۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

امارات سهم اقتصاد غیرنفتی را به ۸۰ درصد می‌رساند

وزیر اقتصاد امارات متحده عربی گفت امارات متحده عربی بر روی قوانینی کار می‌کند که باعث افزایش ورود سرمایه خارجی و تقویت سهم بخش غیر نفتی اقتصاد به ۸۰ درصد تا سال ۲۰۲۱ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، سلطان بن‌سعید منصوری به روزنامه ملی این کشور گفت: ما با تغییرات و توسعه‌های محلی، منطقه‌ای و جهانی تطبیق پیدا خواهیم کرد و سرعت بالای رشد اقتصادی خود را با هدف افزایش سهم تولید ناخالص ملی غیر نفتی به ۸۰ درصد تا سال ۲۰۲۱، بالا نگاه خواهیم داشت.

او گفت که: قانون سرمایه‌گذاری خارجی که برای دست‌یابی به این هدف حیاتی است، برای ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری بهتر و جذب سرمایه و فناوری خارجی، بهبود خواهد یافت.

منصوری در پاسخ به چگونگی وضعیت این قانون گفت: پیش‌نویس این قانون تکمیل شده و برای تایید به دستگاه قانون‌گذاری ارائه شده است.

منصوری نتیجه‌گیری کرد که وزارت خانه انتظار دارد این قانون رشد تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد این کشور را به حدود ۵ درصد برساند.
تنوع‌دهی اقتصاد غیرنفتی سیاست‌گذاری اصلی امارات متحده عربی است چرا که این کشور در تلاش است حاشیه ریسک ناشی از سقوط قیمت نفت و رکود احتمالی اقتصاد جهانی را در کشور خود کاهش دهد. این کشور تاکنون موفق شده است خود را به یک مرکز مالی و تجاری جهان تبدیل کند و بخش توریسم، بخش مهمی از اقتصاد این کشور شده است.

فرشته رفیعی

