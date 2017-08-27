به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، سلطان بنسعید منصوری به روزنامه ملی این کشور گفت: ما با تغییرات و توسعههای محلی، منطقهای و جهانی تطبیق پیدا خواهیم کرد و سرعت بالای رشد اقتصادی خود را با هدف افزایش سهم تولید ناخالص ملی غیر نفتی به ۸۰ درصد تا سال ۲۰۲۱، بالا نگاه خواهیم داشت.
او گفت که: قانون سرمایهگذاری خارجی که برای دستیابی به این هدف حیاتی است، برای ایجاد شرایط سرمایهگذاری بهتر و جذب سرمایه و فناوری خارجی، بهبود خواهد یافت.
منصوری در پاسخ به چگونگی وضعیت این قانون گفت: پیشنویس این قانون تکمیل شده و برای تایید به دستگاه قانونگذاری ارائه شده است.
منصوری نتیجهگیری کرد که وزارت خانه انتظار دارد این قانون رشد تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد این کشور را به حدود ۵ درصد برساند.
تنوعدهی اقتصاد غیرنفتی سیاستگذاری اصلی امارات متحده عربی است چرا که این کشور در تلاش است حاشیه ریسک ناشی از سقوط قیمت نفت و رکود احتمالی اقتصاد جهانی را در کشور خود کاهش دهد. این کشور تاکنون موفق شده است خود را به یک مرکز مالی و تجاری جهان تبدیل کند و بخش توریسم، بخش مهمی از اقتصاد این کشور شده است.
