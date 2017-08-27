کشته شدن هملت به دست مکبث بر صحنه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هنگامهای که هملت به دست جادوگران مکبث کشته شد» به نویسندگی و کارگردانی مسعود طیبی از ۱۵ شهریورماه در سالن انتظامی خانه هنرمندان به صحنه می رود. این اثر که برگرفته از ۲ نمایشنامه «هملت» و «مکبث» است، از ساختار تلفیقی با تاکید بر فضا، تابلوسازی، اقتصاد حرکت در طراحی و نگاه روانشناختی به تضاد شخصیتی در انسان برخوردار است.
روشنک رضاییمهر، شهرزاد صانع، ماریه ماشااللهی، علیرضا قیدری، ایمان میرهاشمی بازیگران این نمایشاند همچنین امیرحسین شفیعی تهیهکننده، هاله بهبودی دستیار کارگردان، بتسابه نعیمایی طرح لباس و گریم، مسعود طیبی طراح صحنه و موسیقی، شهاب مهربان طراح نور، سهیل عباسی طراح حرکت، آریاز ذوالفقاری هماهنگی و برنامهریزی، محمدرضا قیدری عکاس، مهرانگیز قهرمانی مشاور رسانهای، ازاده شفیعی روابط عمومی، سمیه طیبی(کانون تبلیغاتی چکامه ماندگار) تبلیغات مجازی دیگر عوامل اجرایی این اثرند.
نمایش «هنگامهای که هملت به دست جادوگران مکبث کشته شد» به کارگردانی مسعود طیبی ۱۵ شهریورماه تا ۴ مهرماه ساعت ۲۱ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان فرصت (موسوی) شمالی، ضلع جنوبی پارک هنرمندان (باغ هنر) به صحنه میرود.
نظر شما