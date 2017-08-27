نوای شب های ایل در مجموعه تاریخی کاروانسرای صفاشهر

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره به دلیل نگاه ویژه به نمایش های آیینی توانسته است ارتباط قابل توجهی بین عموم مردم با این هنر ویژه برقرار نماید؛جشنواره شب های هنرهای آیینی سنتی در سومین روز خود،شاهد برنامه هایی متفاوت ازشب دوم بود.

این در حالیست که صبح روز سوم کارگاه تخصصی نمایش، ادبی، هنرهای تجسمی وخوشنویسی با حضور اساتید در هر رشته هنری در محل غرفه ها برگزار شد.

در این کارگاه کارگردانان و بازیگران وسایر گروه های آموزشی حضور داشتند و پیرامون هنر مورد علاقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

عصر روز سوم اجرای نمایش خیابانی «یک ساعت به هیچی» به کارگردانی و بازیگری مهدی مصلح و مهدی اکبری از گروه هنری ترنج در محوطه اصلی کاروانسرا اجرا وبسیاری از علاقمندان وعموم از این نمایش دیدن کردن وبسیار مورد استقبال وتشویق عموم قرار گرفت.

این نمایش با درون مایه طنز در مورد مشکلات جوانان و هنرمندان و مشکلات اجراهای هنری پرداخت سپس بخش اصلی جشنواره آغاز شد که با اجرای گروه نوای ایل و اجرای قطعات محلی ترکی قشقایی به سرپرستی کامران رستگار همراه بود که با استقبال بی نظیر عموم ترک زبانان مواجه گردید.

همچنین نمایش آیینی به کارگردانی مهدی مصلح از گروه ترنج با نوجوانان رده سنی ۷تا ۱۳ سال با موضوع علم زدن گندم به تعداد ۱۵ بازیگر برگزار شد

در حاشیه جشنواره آیینی سنتی خرم بید از برخی هنرمندان و مسئولین غرفه های برگزیده هنرهای سنتی تجلیل بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره آیینی که از اول شهریورماه جاری در کاروانسرای صفاشهر به مدت۴شب از ساعت ۲۰تا ۲۲ پذیرای هنرمندان موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی، انجمن ادبی، اهل قلم، خوشنویسی فیلم و عکس بود شنبه شب به کار خود پایان داد.