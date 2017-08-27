برخورد کامیون با سازه نگهدارنده تابلوهای راهنمایی بزرگراه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و اطلاع رسانی این حادثه، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۲۵ و گروه امداد و نجات ۳ به همراه یک دستگاه جرثقیل با ظرفیت ۳۰ تن را ساعت ۲۲ شب گذشته به شهرک غرب، میدان صنعت، ابتدای بزرگراه شیخ فضل الله نوری حرکت کردند.

به گفته محمد پناهی معاون عملیات منطقه ۲ آتش نشانی، یک دستگاه کامیون درحال حرکت درحوالی میدان صنعت شهرک غرب بود که ناگهان با سازه نگهدارنده تابلوهای راهنمای راه ها در ابتدای بزرگراه شیخ فضل الله نوری برخورد کرد و موجب شکستن سازه و سقوط آن به وسط بزرگراه شد.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول با استفاده از علائم هشدار دهنده به ایمن کردن محل حادثه پرداختند و با بستن خیابان از عبور و مرور خودروها جلوگیری کردند.

معاون عملیات منطقه ۲ سازمان خاطر نشان کرد: گروهی دیگری از آتش نشانان نیز با استفاده از دو دستگاه جرثقیل، ضمن مهار این سازه، آن را از کامیون جدا کرده و سپس به سطح خیابان انتقال دادند.

پناهی با اعلام این که دراین حادثه به هیچ کس آسیب جانی نرسید، خاطرنشان کرد: کارشناسان درحال حاضر مشغول بررسی علت بروز این حادثه هستند.