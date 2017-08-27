دشمن توان عملیاتی کردن اهداف خود را ندارد/لزوم حضور مردم در صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی امروز یکشنبه در همایش روز بسیج کارمندی، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت جمعی از حجاج ایرانی در یورش وحشیانه آل سعود، اظهار داشت: به طور قطع آینده آل سعود به سمت سقوط پیش خواهد رفت.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: بر اساس آیات قرآن مدیران مسئولیت های سنگینی شامل برپایی نماز و امر به معروف و نهی از منکر بر عهده دارند.

سردار ریحانی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب جهان اسلام جهان مرده ای بود گفت: همه جهان کفر در مقابل انقلاب اسلامی ایستادند و در این میان انقلاب ما به دلیل اینکه پیام آور ارزشهای عدالتخواهی و برابری بوده در مقابل جبهه غرب و شرق ایستادگی کرد.

دشمنان از گسترش اسلام بخاطر تنگ شدن جغرافیای هندسی‌شان هراس دارند

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی جغرافیای هندسی دشمن را تنگ تر کرد افزود: مدیران این نظام مقدس رسالتی بزرگ بر عهده دارند چه اینکه تاریخ کوتاه کشورمان تایید کننده این است که برای رسیدن به عزت و سربلندی راهی جز جهاد و طی مسیر مجاهدانه وجود ندارد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه اسلام در دنیا گفت: طی مدت انقلاب همواره بین کفر و اسلام نبرد بوده زیرا دشمنان از گسترش اسلام به جهت تنگ تر شدن جغرافیای هندسی شان هراس دارند.

وی افزود: با وجود برخورداری دشمن از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی، آنان توان عملیاتی کردن قدرت خود را ندارند و در این میان اگر اقدامی نظامی نمی کنند به این جهت است که از چشم انداز آینده ایران به جهت عکس العمل تحلیل درستی ندارند. بنابراین اگر می دانستند که توفیق دارند حتما عمل می کردند.

نظام ما از قدرت بازدارندگی بالایی در مقابل دشمنان برخوردار است

سردار ریحانی با اشاره به اینکه بخش زیادی از قدرت دشمن پوچ و توخالی است گفت: نظام ما از قدرت بازدارندگی بالایی برخوردار بوده که البته برگرفته از اقتدار ما است.

وی با بیان اینکه تهدیدات آمریکا خطرناک نیست بلکه ترس از آن خطرناک است، افزود: نباید عده ای مردم را از این تهدیدها بترسانند زیرا مدیران پایه های اقتدار نظام هستند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه توسل به تحریم، انزوای سیاسی و تهی کردن کشور از قدرت بازدارندگی در مباحث دفاعی و اعتقادی را از راهبردهای دشمن دانست و گفت: ربط دادن مقوله موشکها به برجام از جمله مواردی که دشمن برای کاهش قدرت بازدارندگی به کار می برد.

آمریکا در مقابل گسترش اسلام به تکفریسم متوسل شد

وی افزود: آمریکا برای مدیریت جهان اسلام در هنگامی که گسترش اسلام شتاب چشم گیری داشته به تکفیریسم متوسل شد و سپس به دنبال اشاعه بی تفاوتی و جدایی دین از سیاست در سطح جامعه بوده است.

سردار ریحانی با انتقاد از برخی مدیران که معتقد به تفکر شاه سلطان حسینی هستند گفت: در کنار اعتقاد به اسلام تفکر جهادی نیز لازم است چه اینکه در دوران دفاع مقدس نیز شاهد این مقوله بودیم.

رهبری و مردم دو مانع برای رسیدن دشمن به اهدافش هستند

وی با اشاره به اینکه باید مردم در صحنه نگه داشته شوند تا نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نباشند افزود: گاهی برخی از مدیران غرق در کار شده و به وضعیت نماز در ادارات و امر به معروف به عنوان سفارشات خداوند در قرآن بی توجه می‌شوند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: امروزه دشمنان جهت دستیابی به اهداف خود دو مانع مقام معظم رهبری و حضور مردم انقلابی را دریافته اند که سبب شکسته شدن هیمنه دشمنان و کسب توفیقات بزرگ توسط اسلام شده است.