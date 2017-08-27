۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

معاون عمرانی استاندار البرز مطرح کرد:

بررسی مشکلات کم‌آبی روستای «هیو»/لزوم بازسازی شبکه آب‌رسانی

ساوجبلاغ - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: رفع فرسودگی شبکه آب‌رسانی روستای هیو و تأمین منابع آبی آن الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید و افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان ساوجبلاغ، ضمن افتتاح زمین چمن طبیعی روستای «هیو»، اظهار کرد: این زمین چمن در مساحت ۹ هزار مترمربع و با صرف اعتباری بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

وی بابیان اینکه این اعتبار از محل اعتبارات ارزش‌افزوده تأمین‌شده است، افزود: تأمین اعتبار لازم به‌موجب ساخت رختکن و پیست دوومیدانی این زمین چمن انجام می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به ظرفیت ورزشی موجود در منطقه «هیو» و لزوم توجه به این مهم، تصریح کرد: این زمین چمن مصنوعی طی بازه زمانی شش ماه به بهره‌برداری رسید.

ارتقایی در ادامه بازدید خود از روستای «هیو» از توابع شهرستان ساوجبلاغ، گفت: خوشبختانه امروز شاهد به بهره‌برداری رسیدن پارک «پدر» در مساحتی بالغ‌بر ۱۸ هزار مترمربع بودیم.

ارتقایی بابیان اینکه این پروژه با صرف اعتباری حدود یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده است، گفت: امید است مبحث مهم درختکاری در حاشیه این پارک نیز موردتوجه واقع شود.

وی در ادامه دیدار با خانواده شهدا با اشاره به وضعیت بحرانی آب در جهان امروز و با تأکید بر لزوم حل مشکل آب ساکنان روستای هیو، خاطرنشان کرد: در هفته دولت تعداد ۲۱۷ پروژه عمرانی و اعتباری بالغ‌بر ۲۶۶ میلیارد تومان؛ ۴۹ پروژه بخش خصوصی با صرف اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد پروژه مسکن مهر بااعتباری بالغ‌بر ۲۲۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز رفع مشکل آب‌رسانی به این روستا را حائز  اهمیت و از اقدامات در دستور کار برشمرد و گفت: رفع فرسودگی شبکه آب‌رسانی این روستا و منابع تأمین آبی الزامی است.

وی تأکید کرد: در هفته دولت در مجموع ۲۶۷ پروژه با صرف اعتباری بالغ‌بر ۹۰۰ میلیارد تومان در سطح استان البرز به بهره‌برداری می‌رسد.

