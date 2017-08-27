  1. استانها
  2. لرستان
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

بحثی برای تغییر استاندار نشده است/مردم فشار آورند پیگیری می کنیم

بحثی برای تغییر استاندار نشده است/مردم فشار آورند پیگیری می کنیم

خرم‌آباد - نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس با تأکید بر اینکه بحثی برای تغییر استاندار نشده است، گفت: اگر مردم به مجمع نمایندگان فشار آورند، نمایندگان ناچار هستند که حرف مردم را پیگیری کنند.

محمدرضا ملکشاهی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره برخی شایعات و اخبار مبنی بر جابجایی استاندار لرستان و مطرح شدن برخی افراد به عنوان استاندار جدید اظهار داشت: هنوز «نه به بار است و نه به دار» و هیچ بحثی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه برای تغییر استاندار بحثی نشده است و مسائل مطرح شده شایعه است، گفت: «هرکسی دلش خوش است خودش را استاندار می کند» و «هرکسی با استاندار بد است، می گوید استاندار نباشد».

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هنوز هیچ بحثی در این رابطه مطرح نشده است، ادامه داد: در این زمینه هیچ بحث و گفتگویی نشده است.

ملکشاهی راد با بیان اینکه ممکن بوده که مردم واقعا دنبال این باشند که استاندار جابجا شود و این حرف مردم است، گفت: اگر مردم به مجمع نمایندگان فشار آورند، مجمع نمایندگان ناچار هستند که حرف مردم را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: فعلا که اتفاقی نیافتاده است و از سوی مجمع نمایندگان در این رابطه بحثی نیست.

کد مطلب 4070606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها