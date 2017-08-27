فضای مجازی نیازمند توجه و برنامه ریزی بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحمت الله صادقی، ظهر یکشنبه در اختتامیه نمایشگاه حریم عشق اظهار کرد: کار های بسیار ارزشمندی در نمایشگاه حریم عشق صورت گرفته و از تنوع بسیار خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه موضوعات خوبی را انتخاب کرده است، افزود: نمایشگاه حریم عشق تا جای ممکن توانسته به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بپردازد.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: دفاع از حرم اهل بیت(ع)، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، سبک زندگی و آسیب های فضای مجازی از جمله موضوعاتی این نمایشگاه بود که در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در برگزاری این گونه نمایشگاه ها می توان بهتر و زیبا تر از این ورود پیدا کرد، افزود: نمایشگاه باید به لحاظ تکنیکی مورد توجه قرار گیرد.

سردار صادقی در خصوص حوزه فضای مجازی، اظهار کرد: در حال حاضر فضای مجازی یکی از حوزه های موثر برای جامعه جوان است، اگرچه به این حوزه پرداخته شد اما پرداختن آن به لحاظ کمی و کیفی نسبت به سایر فضا ها کم است و باید نکات مثبت و منفی آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید نسبت به مباحث استان حساسیت بیشتر شود و تولیدات در معرض دید علاقه مندان گلستانی قرار گیرد.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با بیان اینکه استان گلستان استان فاخری است، گفت: در راستای برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان از منشورات استان ۱۷۸ نوع کتاب در دیدار با رهبر معظم انقلاب ارائه کردیم که ایشان تاکید داشتند منشورات را به لحاظ کمی و کیفی توسعه دهیم و به دنبال تولید مخاطب باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه این نمایشگاه مدت ۱۰ روز فعالیت داشته می توانستیم اقداماتی را انجام دهیم و این کتاب ها را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم و افراد برداشت های خود را در قالب یک مسابقه و یا جشنواره ارائه می کردند تا این نمایشگاه در انتقال مفاهیم نقش بسیار مهمی برعهده داشته باشد.