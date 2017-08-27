۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

بهره برداری از ۶ پروژه راهداری در محمودآباد

محمودآباد - همزمان با گرامیداشت هفته دولت شش پروژه عمرانی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان محمودآباد با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان محمودآباد پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح های راهداری اظهار داشت: محمودآباد به دلیل شرایط جغرافیایی و جاذبه های فراوان گردشگری همواره پذیرای مسافران بی شماری است که به این منطقه رفت و آمد کرده و از مواهب طبیعی آن استفاده می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد : از این رو محورهای ارتباطی این شهرستان در طول سال علی الخصوص ایام تعطیلات پر ترافیک و پر رفت و آمد بوده که دراین  میان نیزمحورهای روستایی و ییلاقی این منطقه نیز از این قضیه مستثنی نیست.

طاهری افزود: از این رو در هفته دولت در سال جاری شش پروژه عمرانی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای این شهرستان با اعتباری بالغ بر  ۲۴ میلیاردریال  مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی به پروژه های افتتاحی اشاره و اظهار داشت :  عملیات ایمن سازی تقاطع افراسرا و اجرای جدول، لکه گیری و روکش آسفالت  محورهای سرخرود- اوجی آباد، محمودآباد- آمل، نور-محمودآباد و همچنین شانه سازی محورهای  سرخرود-اوجی آباد و محمودآباد-نور از جمله پروژه های افتتاحی این اداره است.

